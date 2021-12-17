人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

放宽外资保险中介机构准入条件！银保监会发文明确

2021年12月17日17:51 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月17日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为切实贯彻落实保险业扩大对外开放有关政策，进一步明确保险中介市场对外开放有关措施，放宽外资保险中介机构准入条件，银保监会近日印发了《关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知》（简称《通知》）。

银保监会有关部门负责人介绍，《通知》共三条：第一条大幅取消外资保险经纪公司的准入限制，不再要求股东经营年限、总资产等条件；第二条进一步降低外资保险中介机构的准入门槛，允许外国保险集团公司、境内外资保险集团公司投资设立的保险中介机构经营相关保险中介业务；第三条保险中介机构按照“放管服”改革要求，适用“先照后证”政策的相关规定。

下一步，银保监会将持续稳妥推进银行业保险业对外开放，完善监管规则，改善营商环境，构建新型保险中介市场体系，提高我国保险中介市场服务水平，更好服务于国民经济和社会发展。

(责编：罗知之、高雷)

分享让更多人看到

推荐阅读
“2021国民消费大会”在北京举行 业界热议新消费
　　前沿对话环节全景。人民网 崔辰光摄 12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。…
放宽外资保险中介机构准入条件！银保监会发文明确
　　人民网北京12月17日电 （记者罗知之）据银保监会官网消息，为切实贯彻落实保险业扩大对外开放有关政策，进一步明确保险中介市场对外开放有关措施，放宽外资保险中介机构准入条件，银保监会近日印发了《关于明确保险中介市场对外开放有关措施的通知》（简称《通知》）。 银保监会有关部门负责人介绍，《通知》共三条：第一条大幅取消外资保险经纪公司的准入限制，不再要求股东经营年限、总资产等条件；第二条进一步降低外资保险中介机构的准入门槛，允许外国保险集团公司、境内外资保险集团公司投资设立的保险中介机构经营相关保险中介业务；第三条保险中介机构按照“放管服”改革要求，适用“先照后证”政策的相关规定。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部