申佳平

从大哥大、小灵通、翻盖手机，再到全面屏手机、折叠屏手机……当今世界，人类需求因科技创新而被前所未有地满足。

如果说，智能手机的进化史见证了技术对生活的美好改变，那么折叠屏手机就再次拓宽了人们对于科技的想象力。

据屏幕分析机构DSCC的研究报告显示，2021年三季度折叠屏手机的总出货量环比增加215%，同比上涨480%；根据群智咨询(Sigmaintell)数据显示，预计2022年全球折叠智能手机出货量约1370万，同比增长约90.3%，到2025年全球折叠手机出货量将达6700万。

目前，包括三星、华为等主流手机品牌都已量产上市各自的折叠屏手机。在日前举行的第三届OPPO未来科技大会2021 （OPPO INNO DAY 2021）上，OPPO也推出了旗下首款超高端旗舰OPPO Find N折叠屏手机。

对于厂商来说，折叠屏正在成为产业链上新的“造富密码”。但相较于厂商“跑步”入场的空前盛况，折叠屏手机在更广阔的消费受众里却仍然火候欠佳，难以“出圈”。有业内人士分析，价格和体验感是劝退消费者的两大关键。

“除了好看一无是处”“‘玩具’一样不耐用”“太昂贵，送礼还行”……正如网友的评价那样，不论是频频上万的高昂售价，还是诸如折痕、易碎等技术“硬伤”，折叠屏手机要想从小众走向大众，依然任重道远。

在某投诉平台上，搜索“折叠屏手机”，显示共435条结果，其中消费者大部分“吐槽”都集中在脆弱的屏幕上，此外还包括换屏难、换屏贵、售后服务差等不良体验。行业人士指出，其根源在于行业技术成熟度不足。

而要解决折叠屏屏幕折痕、不耐用这两大使用痼疾，核心是要突破铰链技术和屏幕工艺。据OPPO相关技术负责人介绍，OPPO Find N此次将水滴型铰链和UTG玻璃在折叠机上同时呈现，也正是瞄准这一行业痛点，以更好地满足消费者需求。

OPPO自研精工拟椎式铰链。

一方面，为呈现“几乎无折痕”的镜面折叠大屏，OPPO在水滴型铰链基础上进一步研发，独创精工拟椎式铰链。125项专利技术、136个零部件和达到0.01mm的加工精度，工艺难度堪比机械表。据OPPO透露，精工拟椎式铰链的成本超过600元，是其它铰链的价格的近3倍。

另一方面，为解决耐用性问题，OPPO Find N采用全新12 层复合结构和最新UTG超薄柔性玻璃。相比传统的折叠屏，Find N有更强的抗穿刺能力。当尖锐物体碰到屏幕的时候，也不会被轻易损坏。

OPPO高级副总裁、首席产品官刘作虎表示，折叠屏要真正成为实用机，就不能有明显的短板和硬伤，具体要满足三个标准：首先，必须要有便携性和可用性；其次，手感要好、要美、要漂亮；第三，要有一些直板机没有的创新体验。OPPO Find N希望通过新尺寸、新体验和新技术，推动折叠屏从尝鲜到常用。

全新折叠旗舰OPPO Find N。

“要推动行业发展，需要各方一起努力，基于用户痛点打造实用产品，并加大用户接触面，持续积累正向口碑。”刘作虎说。

(责编：申佳平、高雷)