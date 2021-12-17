人民网北京12月17日电 （记者栗翘楚）12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。本届大会上，来自政产学研各界嘉宾齐聚一堂，围绕国民消费新趋势、消费领域新赛道、供给侧改革新路径等诸多话题进行深入讨论。北京工商大学服务业与数字发展研究院院长孙永波在圆桌对话环节表示，随着国际消费中心城市建设上升到国家战略，北京市在此方面将迎来巨大机遇。

据了解，国际消费中心城市是现代国际化大都市的核心功能之一，具有很强的消费引导和带动作用。今年7月，经国务院批准，在上海市、北京市、广州市、天津市、重庆市率先开展国际消费中心城市培育建设。培育建设国际消费中心城市，意味着这些城市将站在国内国际双循环的交叉点上，发挥对内需的有力支撑作用，向世界展示中国消费实力。

我国在建设国际消费中心城市有哪些优势？孙永波从三个方面阐释了自己的观点：

一是国际消费中心城市建设上升至国家战略。2019年，商务部等14部门联合印发《关于培育建设国际消费中心城市的指导意见》，提出要用5年左右时间培育建设一批国际消费中心城市。“十四五”规划纲要也明确指出，要培育建设国际消费中心城市，打造一批区域消费中心。

二是企业实力日益壮大。今年8月2日，2021年《财富》世界500强排行榜发布。今年上榜的中国企业数量达143家，较上年增加10家，蝉联榜首。标志着我国民族工业日益强大。

三是我国中等收入阶层规模逐渐壮大。我国庞大的消费市场、丰富的消费场景，扩大内需将成为未来很长一段时间内我国经济发展的支点。

放眼北京，孙永波认为，在国际消费中心城市建设方面仍要不断发挥文化中心、国际交往中心、科技创新中心等重要作用，教育和医疗也将成为其主要优势。

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