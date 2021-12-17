中央党校（国家行政学院）经济学部副主任王小广发表主题演讲。人民网 崔辰光摄

人民网北京12月17日电 （记者许维娜）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。中央党校（国家行政学院）经济学部副主任王小广在“前沿驱动未来新发展”主题论坛上发表了主题演讲，分享了未来中国消费潜力对中国经济增长贡献的趋势。

王小广表示，普遍的规律是，一个国家只要迈过了中等收入的门槛，其经济增长动力必然出现从投资主导向消费主导的转变，消费在经济增长中发挥越来越重要的作用，投资对经济增长的贡献呈现长期性下降趋势。即相对于现代经济增长前的漫长的以生存消费主导的经济，以及相对于中等收入水平以上的中高发达水平的长期增长过程，人均收入从低收入向中等收入过渡的现代经济增长加速期（也就是经济起飞期）十分短暂，这一时期便是我们经常讲的投资主导型增长。未来稳增长的关键是扩大消费。

国家统计局发布11月份国民经济数据显示，1-11月份，社会消费品零售总额399554亿元，同比增长13.7%，两年平均增长4.0%。对此，王小广指出，从趋势看，这一水平明显偏低于中长期均衡水平，当前我国的消费存在恢复不充分以及中长期消费潜力受严重阻碍的问题。

他认为，一方面，短期主要是受疫情防控常态化的影响，消费需求被抑制，主要是服务消费严重受阻，而随着时间的推移，其影响将会逐步减弱，由于购买力仍在并出现累积，之后会有一较强的补偿性消费增加过程，但目前看2022年出现明显的补偿性消费增加的可能性不大，估计“十四五”中后期这种补偿性消费增加将会明显地释放出来；另一方面，未来中国经济增长的巨大潜力在于受抑制的巨大消费潜力的不断释放。消费率上升、消费对经济增长贡献率的提高，是一种内在趋势。从成长趋势来看，具有非常大的增长空间，而服务消费增长的潜力更大，估计未来相当长一段时间内，我国最终消费对GDP增长的贡献将保持在3-4个百分点，再加上投资的适度增长以及出口的一定贡献，实现年均5%的经济增长是完全可能的。

他还指出，但巨大消费潜力的释放仍面临许多体制机制性的“梗阻”，使居民的平均消费倾向与边际消费倾向下降，目前两者的水平比发达国家同一阶段偏低15-20个百分点。未来必须深化与消费增长相关的收入分配改革，优化消费环境，建立更多的国际消费中心，以提高居民平均消费倾向和边际消费倾向，从而全面改善社会预期。

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