本报记者 邱海峰

浙江省金华市打造出一批“5G+工业互联网”试点项目，为上线企业提供设备、生产、能源的有效管理，有力促进企业提质增效。图为日前海关工作人员在金华市一家公司查验出口产品。

胡肖飞摄（人民视觉）

河北省广平县把汽车教具产业作为工业经济发展主导产业之一来抓，重点打造汽车教具产业园，目前园区教具产业聚集效应正逐渐显现。图为工人在一教具生产基地调试汽车教具。

程学虎摄（人民视觉）

国家发展改革委、工业和信息化部日前对外发布《关于振作工业经济运行 推动工业高质量发展的实施方案》（以下简称《实施方案》），从需求、政策等4个方面提出了16条举措。业内人士指出，《实施方案》坚持问题导向和目标导向相结合，实招硬招多，有助于精准打通产业链供应链堵点卡点，进一步挖掘市场需求潜力，优化发展环境，激发市场主体活力，推动工业高质量发展。

确保循环畅通

工业是国民经济的主体，工业稳则经济稳。国家信息中心经济预测部产业经济研究室副主任魏琪嘉对记者分析，目前，工业经济平稳运行，但也面临着压力，工业品价格高位运行，中下游行业、私营和中小微企业稳定恢复尚不牢固，制约工业高质量发展的痛点、难点和堵点仍然存在。

聚焦问题，《实施方案》提出，打通堵点卡点，确保工业经济循环畅通。

——扎实推进能源安全保供。推进煤炭优质产能充分释放，提高发电供热化肥用煤中长期合同履约水平，推动煤电企业提高发电出力。保障民生和重点用户用能需求。对煤电和供热企业今年四季度的应缴税款全部暂缓缴纳。完善能耗双控有关政策，保障工业发展合理用能。

——做好大宗原材料保供稳价。持续密切监测大宗原材料市场供需和价格变化，大力增加大宗原材料市场有效供给，灵活运用国家储备开展市场调节。进一步强化大宗商品期现货市场监管，坚决遏制过度投机炒作。

——保持重点产业链供应链顺畅。强化对重点行业的运行监测，建立完善产业链供应链苗头性问题预警机制。加大“首台套”“首批次”应用政策支持力度。聚焦新能源汽车、医疗装备等重点领域，实施重点领域“1+N”产业链供应链贯通工程，推动产业链上中下游、大中小企业融通创新，促进产业链供应链贯通发展。

拓展市场空间

今年第三季度，受多方面因素影响，工业生产有所放缓。如何振作工业经济运行？《实施方案》提出，挖掘需求潜力，拓展工业经济市场空间。加快“十四五”规划重大工程、区域重大战略规划及年度工作安排明确的重大项目实施，推进具备条件的重大项目抓紧上马，能开工的项目尽快开工建设，在建项目加快建设进度，争取早日竣工投产。在5G、千兆光网等领域布局一批新型基础设施项目。

“内需潜力大是我们的优势所在，是我国工业经济发展面临的最大实际。”魏琪嘉说，工业内部“挖潜”空间仍然较大，工业保持平稳运行是有条件、有支撑的。

为释放重点领域消费潜力，《实施方案》明确，将加快新能源汽车推广应用，加快充电桩、换电站等配套设施建设。健全家电回收处理体系，实施家电生产者回收目标责任制。鼓励有条件的地方在家电等领域推出新一轮以旧换新行动。鼓励开展新能源汽车、智能家电、绿色建材下乡行动。面向北京冬奥会转播等重大场景促进超高清视频落地推广。推动传统线下业态供应链和运营管理数字化改造，发展新型信息消费。

“此外，《实施方案》提出大力推进企业技术改造，培育新业态新模式，提高外资利用水平，推动外贸稳定发展，这些都致力于拓宽市场发展空间、激发市场需求潜力，是振作工业经济运行的重要力量。”魏琪嘉说。

健全保障措施

推动工业高质量发展，怎样强化政策扶持？《实施方案》从5个方面健全工业经济保障措施，包括完善重点行业发展政策，优化重点区域政策体系，强化能效标准引领，加大制造业融资支持，破解企业用工难题。

“推动工业高质量发展是一项复杂工程，要坚持系统观念、久久为功，把握好政策的实施力度，区分轻重缓急，统筹长远目标和短期目标。”魏琪嘉说，《实施方案》提出了一系列政策措施，如在资金支持方面，强调加大制造业融资支持力度，特别是增加制造业中长期贷款投放，引导金融机构加大对实体经济特别是小微企业、科技创新、绿色发展的支持。在人力资源保障方面，提出促进产业用工需求和职业技能培训有效衔接。在政策标准方面，强调重点行业发展政策、重点区域产业政策协同配合，通过不断强化标准的带动和倒逼作用提升产业核心竞争力。

《实施方案》还提出优化发展环境，建立完善《优化营商环境条例》专项执法检查常态化机制，督促各地区严格落实条例规定。加强制定政策的事先评估和事后评价。魏琪嘉认为，通过打造一流营商环境，促进大企业“顶天立地”、小企业“铺天盖地”，有利于不断解放和发展生产力。

展望未来，国家统计局国民经济综合统计司司长付凌晖表示，从中长期看，我国经济长期向好，工业化信息化融合加快，制造业数字化转型持续推进，创新驱动不断增强，工业经济发展前景广阔。

(责编：胡永秋、杨光宇)