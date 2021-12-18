本报北京12月17日电 （记者王俊岭）记者从商务部举行的例行新闻发布会了解到，1—11月，我国企业承接服务外包合同额15604亿元人民币，执行额11016亿元，同比分别增长20.2%和19.4%。

从业务结构看，1—11月，我国企业承接离岸信息技术外包（ITO）、业务流程外包（BPO）和知识流程外包（KPO）执行额分别为2890亿元、1038亿元和2641亿元，同比分别增长11.1%、17.8%和23.0%。其中，新能源技术研发服务、信息技术解决方案服务、工业设计服务、医药和生物技术研发服务等离岸服务外包业务增速较快，同比分别增长89.4%、78.8%、34.0%和19.9%。

从区域布局看，1—11月，全国37个服务外包示范城市总计承接离岸服务外包合同额7632亿元，执行额5760亿元，分别占全国总额的87.1%和87.7%。长三角地区承接离岸服务外包合同额4169亿元，执行额3299亿元，分别占全国总额的47.6%和50.0%。

从国际市场看，1—11月，承接美国、中国香港、欧盟离岸服务外包执行额分别为1479亿元、1187亿元和811亿元，合计占我国离岸服务外包执行额的52.9%，同比分别增长17.0%、22.5%和11.1%。同时，我国承接“一带一路”沿线国家离岸服务外包合同额1691亿元，执行额1241亿元，同比分别增长28.2%和25.2%。

从企业性质看，1—11月，民营企业承接离岸服务外包执行额1796亿元，占全国的27.3%，同比增长30.4%，高于全国平均增速13.7个百分点。外商投资企业承接离岸服务外包执行额2841亿元，同比增长13.1%，占全国的43.2%。

从吸纳就业看，截至11月底，我国服务外包累计吸纳从业人员1378万人，其中大学及以上学历884万人，占64.1%。1—11月，服务外包新增从业人员87万人，同比增长1.6%，其中大学及以上学历64万人，占73.9%。

“预计全年外贸进出口结构将进一步优化，高质量发展加速推进，贸易大国地位更加巩固，可以圆满完成‘量稳质升’目标任务。同时也要看到，明年外贸形势依然复杂严峻，我们将继续密切跟踪形势变化，持续为外贸企业纾困解难，激发市场主体活力，保持外贸运行在合理区间。”商务部新闻发言人束珏婷说。

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