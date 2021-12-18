原标题：畅通国内大循环要突破供给约束堵点

供给侧结构性改革是近年来我国经济发展的一条主线。中央经济工作会议指出，明年经济工作要深化供给侧结构性改革，要在畅通国内大循环，突破供给约束堵点，打通生产、分配、流通、消费各环节等方面重点发力。

这是基于当前内外部环境变化作出的科学研判。今年以来，一些主要经济体政策频繁转向，由此带来的外溢效应显著增加。在此情况下，通过深化供给侧结构性改革，加快消除供给侧约束和堵点，释放被抑制的内需，促进供需两端平衡恢复，既是确保明年经济稳定运行的客观需要，也是构建新发展格局、推动高质量发展的内在要求。

畅通国民经济循环，供需适配是前提。近年来，我国在深化供给侧结构性改革方面取得了积极成效，“三去一降一补”的目标基本完成，但总体看，供给端升级仍赶不上需求端变化，低端产品过剩、中高端产品供给不足等问题依然较为突出，“缺电”“缺芯”“缺柜”“缺工”等供给约束仍然较大。当前，要突破供给约束，就要进一步提升供需适配性，关键在于提高供给质量和效率。

突破供给约束堵点，短期内要有效突破原材料短缺或成本高企等影响，中长期则要突破关键核心技术“卡脖子”问题。当前，国民经济循环中的约束堵点，主要体现在关键领域尚不能满足国内大循环和产业升级需要，特别是关键技术和核心零部件供给能力和水平仍有待进一步提升。要在缓解上游能源原材料制约的基础上，激发涌现一大批“专精特新”企业，通过制造业核心竞争力的提高，实现关键领域供给能力的提升。

突破供给约束堵点，要加快形成内外联通、安全高效的物流网络，加快数字化改造，促进传统产业升级。高效的现代流通体系是赋能供需适配的重要基础，能显著提高资源的配置效率。新冠肺炎疫情暴发之后，供应链不畅的问题尤为突出，要进一步补齐基础设施短板、畅通通道运行网络，加快打通国民经济的大循环。要通过对传统流通体系的数字化、智能化、绿色化改造，更好联接起生产和消费两端。

突破供给约束堵点，还要进一步优化制度供给，激发创新活力。我们不仅要强调技术上的突破创新，更要强调体制机制上的创新，要在促进要素资源自由流动、市场化配置的基础上，为供给与需求的直接联通提供更加有效的市场机制。新的需求可以催生新的供给，而新的供给可以创造新的需求，相信我们的制度供给在这个方面仍大有可为，且可以做得更精准高效。（金观平）

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