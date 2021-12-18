原标题：实现更加充分更高质量就业

日前召开的中央经济工作会议提出，我国经济韧性强，长期向好的基本面不会改变。在经济发展面临需求收缩、供给冲击、预期转弱三重压力的背景下，推动经济实现质的稳步提升和量的合理增长，要继续做好“六稳”“六保”工作，持续改善民生。

在新发展阶段，我国内外环境发生深刻变化，如何通过制度型改革开放推动经济高质量发展，如何在推动高质量发展中强化就业优先导向、提高经济增长的就业带动力，都需要深入思考。要稳定宏观经济大盘，保持经济运行在合理区间，坚持经济发展就业导向，强化就业优先政策，实现更加充分更高质量就业。

要正确认识和把握技术进步与就业增长目标的关系，重新激发“技术之善”。技术进步在局部、短期可能带来就业压力，对就业产生一定的挤出效应。对此要保持高度关注，政策发力适当靠前，从提高科学素养、职业技能等多方面着手，推动劳动力素质不断提升，培养适合市场需求的高素质劳动力。

信息化、数字化技术的日新月异在为经济发展提供新动能的同时，也对传统就业结构和就业形式带来较大冲击，主要表现在智能化、自动化的应用将加速对部分人工的替代。有数据显示，机器人和人工智能技术将导致全球15个主要经济体就业岗位减少510万个。但同时，新技术的应用、新业态的出现也会催生新的行业和新的就业岗位，形成对传统就业岗位的有效替代，并会带来社会上灵活就业、弹性就业的比重上升。

也要看到，新旧动能的转换会逐步减少对一般劳动力的需求，增加对高技能劳动者的依赖。因此要在供需两侧共同发力，以应对新出现的就业结构性矛盾。一方面，要完善高等教育、职业教育的专业设置和人才培养机制，加强对市场需求人才的培养。要适应新型就业形态的变化，加强对劳动力的专业技能培训；另一方面，要加强对社会灵活就业、弹性就业等新就业形态的研究和服务，不断完善就业统计、监测指标体系，通过更加科学有效的宏观政策为“稳就业”提供坚实保障。

推动制造业迈向全球价值链中高端，以延伸产业链推动就业。一方面，深化创新驱动战略，围绕创新链布局产业链，把就业优先与高质量发展统一起来。技术和产品创新将有效降低单位生产成本，实现企业规模扩张，改变最优劳动力投入，对就业市场带来长期利好；另一方面，加快“中国制造”向“中国智造”演化进程，优化制造业在全球的价值链结构。智能制造的大规模应用，有助于增大对数据分析、工业软件开发、系统集成、用户互动设计、设备调试运维等智能制造装备及服务领域的用工需求，创造新兴就业机会。

实现扩大内需与布局全球并重，供需双侧发力提升就业增长效应。一方面，加强内循环体系建设，构建我国企业在全球产业链、供应链中组织者和管理者地位，提高国内经济的抗冲击韧性，从供给端发力提升就业增长效应；另一方面，实施好扩大内需战略，通过完善社会保障体系，提升低收入家庭转移支付水平，解决好住房消费和教育医疗问题，充分释放消费潜力，从需求端发力提升就业增长效应。

充分激发中小企业发展活力，稳住就业“主力军”。中小企业是吸纳就业的主体，我国中小企业贡献了80%以上就业岗位。但当前受经济下行压力加大、原材料价格上涨等多个因素影响，中小企业生产经营困难有所加大。要实施新的减税降费政策，推动跨周期和逆周期宏观调控政策有机结合，稳定中小企业市场预期和信心，全力稳住就业主力军。同时，支持中小企业与职工集体协商，采取协商薪酬、调整工时、轮岗轮休、在岗培训等措施，依法处理劳动关系。

要正确认识和把握就业预警体系构建的重要性，提高风险应对意识。健全就业失业统计监测制度，加强移动通信、网络招聘等大数据运用，持续关注外部环境变化、疫情等对就业影响，做好分析研判。此外，要依据不同行业产品需求弹性和就业弹性差异，激励劳动者在地区和产业间流动，完善与现代产业相衔接的职业教育培训体系，健全政府部门、行业企业、社会组织协同育人机制，增强灵活就业者适应能力。（作者：唐代盛，系北京交通大学教授）

(责编：张文婷、初梓瑞)