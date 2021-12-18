原标题：爽！煦煦和风拂浦江……

一座城市有了水，就可以更滋润地把眼光伸展到远方。

上海的魅力，来自江风海韵带来的深厚历史人文积淀，来自红色文化、海派文化、江南文化的馈赠，更来自新时代人民城市涌动的朝气与活力。

这是一个不可思议的地方，是一个不断创造奇迹的舞台，也是一个随处遇见温暖的城市……

陆家嘴的早晨

清晨，阳光洒在江面上。有风吹过，吹皱了江水，水波就势将外滩万国建筑群的倒影和日光揉在了一起，金灿灿的。

此刻，站在滨江亲水平台，身后是落成不久的浦东美术馆和美丽的东方明珠塔，江对岸，海关大钟的报时声如常响起……这座城市苏醒了。

这里是陆家嘴寸土寸金的所在。632米高的上海中心大厦，是中国最高的楼，被称为垂直的“金融街”，相当于一个竖起来的“外滩”。31年前，这里还是一片农田，随着浦东开发开放国家战略的实施，陆家嘴迅速成长为一座中外闻名的现代化金融城。6000多家中外金融机构、30多万金融从业人员集聚，“上海金”“上海油”等国际化交易品种影响全球。

距离上海中心不到一公里，是位于东昌路600号的东昌大楼。斜穿过马路，路过几家小餐馆，就是东昌新村，一个建于20世纪80年代的居民小区。77岁的陈国兴在这里住了30多年，眼看着一街之隔的陆家嘴金融城一天天“长高变大”“变美变靓”，自己住的小区却从当年的样板小区成了“老破小”……陈国兴的心里不是滋味。

如今，笑容又回到了陈国兴的脸上。一大早，见到陈国兴时，他正和邻居在小区的健身区打太极。一个“白鹤亮翅”分外矫健。“你看，我们小区离陆家嘴金融城这么近，也跟着变时尚了。垃圾堆成了小花园，黑乎乎的车棚成了展览馆……想都不敢想的事，都做成了。”陈国兴说，现在有亲戚朋友来串门，停车棚成了必“打卡”景点，别提有多自豪。

东昌新村的停车棚做成了社区展览馆。首展是三星堆文物图片展，接下来是龙门石窟图片展。展览内容来自上海大学博物馆，策展工作由社区枢纽站的志愿团队完成。小区居民还专门坐下来讨论它的名字：“就叫星梦停车棚吧，因为那是我们心中的星星，我们的梦想实现了。”

笑得合不拢嘴的陈国兴，主动当起停车棚的讲解员。他专门坐在电脑前查了好几天资料，把三星堆的来龙去脉摸了个透。

“这是一次社区里的艺术动员。我们希望通过社会力量结合居民主体参与，将新鲜元素植入老旧社区，提升人居环境和生活品质，强化老居民们的志愿者意识，联动周边白领一同来玩。”社区枢纽站创始人王南溟也是陆家嘴社区委员会委员，他想做的是寻找那些尚未被关注的都市角落。星梦停车棚的改造，让他信心大增：“让艺术从社区的土壤里长出来！”

星梦停车棚入选了今年的上海城市空间艺术季案例，东昌路浦城路口的小区外墙成了年轻画家和孩子们共同涂鸦的“大画布”。

陈国兴乐呵呵地走着，随口吟出几句打油诗：“晨练健步，停留观画。普通围墙，画图生景。路人目睹，微笑而行。”他指着路口几处建筑，掰着指头数起来：“从长者食堂到为老服务中心，从健身步道到社区图书馆，从小竹林到江边渡口，你看，家门口走出去几分钟，什么都有了，我要画一张我的15分钟生活地图！”

阳光照着他清癯的面庞，映着眼里的光。

陆家嘴的早晨，美成一幅画。

“一江一河”的对话

走着走着就到了外白渡桥，人们总会不知不觉地放慢脚步。黄浦江行至这里，接纳了蜿蜒而来的苏州河，向东画出一个大大的弯，继而一路北上，在吴淞口奔腾入海。横跨苏州河的外白渡桥，在这里默默守护了一百多年，不仅见证了这座城市经历的苦难与成长，也给人们沉淀了岁月的记忆。

赵阿伯和老伴儿都是资深“拍友”，与外白渡桥相距不过200米的乍浦路桥，是夫妻俩最爱的拍摄点。伫立桥上，余晖下的外白渡桥和水岸风光尽收眼底，陆家嘴鳞次栉比的高楼是最佳背景。按下快门的那一刻，记录的仿佛是天空与大地的对话，数百年风物一齐涌来。

穿城而过的黄浦江、苏州河，是上海人心中挥之不去的“母亲河”。170多年前，上海开埠，江河两岸开始成为商船云集、中外贸易的“大码头”，中国最早的现代化水厂、船厂、煤气厂、纺纱厂都在这里诞生。新中国成立后，更多的工厂、码头、仓库等依水而建，那时的“一江一河”成为城市重要的生产岸线。

“母亲河”也因此不堪重负，光泽黯淡。赵阿伯从小住在苏州河边，他记得，20世纪80年代，路过苏州河时不得不掩鼻快走。

改革开放以来特别是进入新时代，上海加快调整江河岸线的功能布局，推进沿岸贯通开放，全面实施滨水公共空间的改造提升。

还岸于民、还水于民——位于上海主城区的黄浦江45公里岸线、苏州河42公里岸线先后贯通，杨浦滨江有着140年历史的杨树浦水厂、徐汇滨江大型储油罐等工业遗存变身网红游览点和艺术中心，昔日“工业锈带”成了“生活秀带”。

为了持续推进这项工作，2019年，上海专门成立“一江一河”工作领导小组。如今，“一江一河”之间已形成整体统筹、互为彰显的良好格局。

今年国庆前夕，经过精心修缮和建设，苏州河步道华东政法大学段向市民开放。河岸边，银杏树下，散落着的27栋当年的圣约翰大学近代建筑，栋栋都是“有故事的楼”，讲述着百年高等教育和七十年新中国法学教育的历史记忆。

这串璀璨的人文“项链”，激起了市民游客的寻访热情。

校园一角，作为“解放上海第一宿营地”的交谊楼，见证了1949年5月那个惊心动魄的前夜。“那天凌晨，陈毅老总就是从这幢楼后面的苏州河木桥进校的。”人们来到这里，重温解放上海的风云岁月。红色文化、海派文化、江南文化相互交融的“最上海”城市文脉，在红砖绿瓦间流动。

“一江一河”的故事里，流淌着上海的精神，激荡着时代的交响。这种交响，和她的历史有关，和那些层层叠叠的故事有关，更和她给予人的温存和鼓舞有关。

“把最好的资源留给人民”，让人民群众拥有更多的获得感、幸福感、安全感——这是一个属于人民、服务人民、成就人民的美好城市。

“一江一河”，似如椽大笔凌空而落，写下雄浑有力的一撇一捺，交汇出的是大大的“人”字，谱写的是新时代“城市，让生活更美好”新篇章。

小弄堂的灯光

入夜，杨浦区四平路1028弄亮起星星点点的灯光。光线投射到地上，化成一行行诗。忙碌了一天的人们，就这样踏着诗句回家。

“每周三次，从杨浦游泳池出来/顺着打虎山路回家/路边吃一个刚出锅的油墩子/那热得烫嘴的味道/构成我记忆里最重要的城市意象。”这是土生土长的四平人王衍的小诗。弄堂小道上的诗歌都是由本地居民创作，未必工整，却都藏着一段社区记忆。

“游泳池，油墩子，这不是我的童年吗！”一位年轻的妈妈带着孩子一路找过来，一首首读过去，“妈妈的儿时记忆就在社区的地面上！”

“社区里充满了故事，里面的人都是日常的英雄。”一位常住四平社区的意大利设计师写道。曾在这里工作的夏夏想对大家说：“社区的生活是很平淡的，我们平凡地过每一天，但大家都很伟大。”

…………

“诗歌单行道”的创意来自一对80后设计师夫妻，郑露荞和熊子超。对毕业于同济大学的他们来说，四平社区是读书、工作和生活多年的地方，他们想用这种方式表达热爱、唤起温情。

当一条没有路名也没有路灯的弄堂小道，以这样的方式被点亮，郑露荞和熊子超开心地看到，一条小路，成了社区里人与人之间的温暖连接，让老人、青年人和孩子，走到了一起。

予人暖意、惬意、诗意，这或许是上海最动人的所在。城市是一个巨大的生命集合体，一个个真真切切的故事，一段段扎扎实实的人生，每一处用心用情的精细治理，让“人民”成为这座城市最坚实的根基。

诗意的生活流淌到哪里，上海的魅力就浸润到哪里。东起镇宁路，西至定西路，全长不过1400多米的愚园路长宁段，霍白再熟悉不过。今年67岁的他，退休后当起了“里弄长”，和几位热心社区公益的老伙伴组建起一支义务宣讲团，穿街走巷，挖掘百年愚园路的故事。

熟悉愚园路的每处房子，认识愚园路上每个小店店主，他也成了年轻人眼中“有故事的人”。“这几年愚园路变化很大，最明显一点就是人气足了。”对城市更新下的街区重塑，霍白很有感触。他更震撼于街区变化背后的力量：守护一条马路，让街区充满温度的，不只有看得见的灯光和人，还有两张看不见的“网”。政务服务“一网通办”、城市运行“一网统管”，让每一点灯光都有了坚韧的支撑。

在愚园路市民中心助餐点见到罗锦国时，他刚把电瓶车推到门口的智能充电桩充电。“扫码就能充，到了时间就停，真是方便！”作为江苏路街道的老居民，他热爱愚园路的烟火气，也愿意享受街区里的数字化、智能化生活，“日子就是要越过越好，越过越时髦！”

黄浦江畔，暖风怡人。

当“人民”二字成为上海的鲜明标签，这座城市更有了奔向无限远方的底气和动力！（颜维琦）

(责编：张文婷、初梓瑞)