原标题：1457名学生不知情下被开账户 银行13人被追责

广西崇左幼儿师范高等专科学校1457名学生在不知情的情况下被开立多个农行电子账户事件有了处理结果。中国农业银行广西分行于12月16日通报：经调查后确认，此事件系该行辖属崇左江州支行营业室违规操作所致，向学校师生诚恳认错、郑重道歉。

经查，2020年6月24日，江州支行营业室批量开立12536户Ⅱ、Ⅲ类电子账户，涉及1457名学生。开户所用信息为江州支行向学校提供代收学费服务时获得，江州支行营业室超范围使用，违规开立账户。崇左分行和江州支行存在严重违规、管理不力问题。

基于目前已查明的违规事实，该行已按照《中国农业银行员工违规行为处理办法》，对涉及管理、经营、操作层面的13名责任人进行了免职、记过等追责：免去崇左分行行长职务；给予时任崇左分行分管副行长记过处分；给予时任崇左江州支行行长降级处分；给予现任崇左江州支行行长记过处分；给予时任崇左江州支行分管副行长和行长助理撤职处分；给予时任崇左江州支行营业室主任和内勤行长留用察看处分；其余5人根据违规情形给予相应的纪律处分。

据该行介绍，按照相关规定，Ⅱ、Ⅲ类电子账户的设立，是为了防范电信网络诈骗，均设有资金使用限额，没有透支功能。同时，已全面排查了以上开立的没有激活的Ⅱ、Ⅲ类电子账户，部分客户询问担心的资金划转交易和信用记录不良的情况不会发生。

为了更好维护客户权益，对未经客户同意开立的Ⅱ类和Ⅲ类账户，该行已采取了紧急销户处理，恢复原状。该行介绍，此举一方面是要做到实事求是，有错必纠。账户未经客户同意开立，银行有义务主动采取措施，及时纠正错误。另一方面，Ⅱ类和Ⅲ类账户有规定的开立总数限制，这些未激活账户的存在影响客户按自己意愿开立新账户，会给客户带来不便。

事件回放

上周，多名崇左幼专2020届毕业生发现自己的农行账户莫名多出了不少II类和III类账户，开户行信息皆为中国农业银行崇左江州支行，每个账户可用余额为0.01元。而他们对此并不知情，也从没有主动申请办理。这些账户都是2020年6月24日开立，恰好在他们毕业前夕。

12月11日上午，农行崇左分行对此事发表声明称，经核实，此事确系该行辖属江州支行营业室未与客户充分沟通，内部审核把关不严，不规范操作所致，该行将与学生联系后，销掉多开立的账户，并向相关学生致歉，同时对相关责任人进行严肃追责。

三天之后，多名涉事学生反映，农行方面没有任何通知，莫名开立的电子账户就被悄悄销掉了。学生们表示，希望银行方面给出合理的解释。（程婕）

(责编：张文婷、初梓瑞)