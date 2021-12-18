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电商特供价廉也要物美

2021年12月18日08:49 | 来源：经济日报
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原标题：电商特供价廉也要物美

　　近日，多地集中开展2022年元旦春节期间打假专项行动，对“电商特供”等畅销品加强监督抽捡，引发网友好评。

　　在线上购物大行其道的当下，无论是传统的平台电商，还是新兴的直播带货，薄利多销是多数电商及主播优选的营销模式，不少企业因势利导，推出了主打低价的“电商特供”产品。当人们以为，“电商特供”的低价得益于商品流通环节的畅通和减少，一些企业却耍起了心眼，在产品生产上偷工减料、差别配置，以此降低售价；在产品说明上玩文字游戏，套路消费者，以求销量突围。

　　自认得了实惠的消费者，实则购买的是与线下商品同款异质的低配版商品。“电商特供”也成为劣质次品的代名词，饱受消费者诟病。“电商特供”的尴尬处境，源于部分品牌在经营理念上存在偏差，只追求眼前利益，将企业责任抛诸脑后。

　　从经营策略来看，企业根据线上线下不同的需求推出多档次、差异化产品，提高市场占有率，扩大经营规模，本无可厚非。然而，若在“电商特供”的宣传上避重就轻、在产品性能的介绍上含糊其辞、在商品成分的说明上语焉不详，则侵犯了消费者知情权，损害了品牌企业自身形象。

　　元旦春节将至，新一轮的消费旺季即将到来，相关部门、地区加大力度监督抽检“电商特供”、及时发布消费警示正当其时，不仅彰显了保护消费者合法权益的决心，将市场监管进一步推向实处细处深处，更向有关企业提了醒。企业应摆正服务姿态，将“电商特供”商品信息准确、明白地告知消费者，列出其与线下同款同类商品的差异明细，让消费者心中有数、自行决策；应着重凸显“电商特供”的特色，加强与线上用户双向互动，根据实际需求定制投放真正实惠高质量的“电商特供”商品。

　　事关群众无小事，“电商特供”绝非监管盲区，线上营销亦非无序之境，企业经营者宜常念“紧箍咒”，切实遵循法律法规，坚持义利并举，规范自身行为，对消费者少点套路，多点真诚。（雷雨田）

(责编：张文婷、初梓瑞)

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