原标题：谨防数据中心无序发展

国家发展改革委、工信部等四部门日前印发文件，推动数据中心和5G等新型基础设施绿色高质量发展，优化数据中心建设布局，并要求各地加强统筹指导力度，坚决避免数据中心盲目无序发展。

数据中心作为支撑未来经济社会发展的战略资源和公共基础设施，已成为当前全国各地的布局重点，优惠政策不断倾斜，相关投资持续加码。

不过，建设以数据中心为代表的新型基础设施，更要坚持科学布局，集约发展，尤其要注意遵循市场和产业规律，切忌将其作为短期刺激经济的工具。相关部门在规划布局数据中心时，应与交通能源等基础设施规划同步考虑，谨慎上马新建大型或超大型数据中心，各地也应根据地方发展实际加强对数据中心建设的统筹安排，不盲目追求短期目标和发展潮流。

科学布局数据中心，要处理好整体和局部的关系。国家启动实施“东数西算”工程，正是为了优化东中西部算力资源协同发展的格局。我国数据中心存在一定程度的供需失衡问题，一些东部地区应用需求大，但电力成本高、能耗指标紧张，而一些西部地区由于跨省数据传输费用高、网络带宽小等制约，无法有效承接东部需求。统筹布局不仅能引导数据中心向西部资源丰富地区布局，实现有序发展，还能鼓励这些西部地区围绕数据中心发展相关产业，实现转型升级、绿色低碳发展。

数据中心建设，还必须走绿色低碳之路。随着各行业数字化转型升级加快，特别是5G、人工智能、物联网等新技术的普及应用，全社会数据总量呈爆发式增长，数据中心已成为支撑各行业“上云用数赋智”的重要新型基础设施。而数据中心规模激增的背后是能耗的持续攀升。与传统能耗单元不同，数据中心24小时运转，能耗问题更为突出。尤其是与传统高耗能行业逐步进入平稳发展期相比，数据中心作为承载数据的核心基础设施和新兴产业，其能耗和碳排放量还将随着业务扩容而继续加速增长。数据中心已成为新型基础设施节能降耗的最关键环节，在“双碳”背景下，亟待向绿色化、集约化、智能化方向发展。

尽管数据中心等新基建是耗能大户，但也是我国数字经济发展的关键支撑，要减排也要发展。要通过加强数据、算力和能源之间的协同联动，加快技术创新和模式创新，实现绿色高质量发展。一方面，新建的数据中心要提高门槛和标准，提升算力能效；另一方面，已建的数据中心要通过技术改造降低能耗，提高节能水平。其中，共建共享是值得推广的模式。事实证明，5G共建共享不仅能加速5G网络覆盖，还极大节省了投资和维护成本。数据中心建设也可采用这一模式，不仅将有效推动节能减排，还能避免重复建设和资源浪费，并打破当前许多数据中心互不联通的局面，提升集约化水平。（黄鑫）

(责编：张文婷、初梓瑞)