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单列发布房贷数据传递“稳”的信号

2021年12月18日08:50 | 来源：经济日报
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原标题：单列发布房贷数据传递“稳”的信号

　　金融管理部门近期强化预期管理，矫正市场的过度收缩行为，不是在“走老路”。促进房地产市场平稳健康发展、维护住房消费者的合法权益，仍将是金融业的发力方向。金融机构应根据各地不同情况，重点满足首套房、改善型住房按揭需求，保持房地产开发贷款和个人住房按揭贷款平稳运行，为房地产业良性循环和健康发展创造良好的货币金融环境。

　　最新数据显示，11月末，个人住房贷款余额38.1万亿元，当月增加4013亿元，较10月多增532亿元。近期，中国人民银行连续两个月单列发布个人住房贷款统计数据，传递出维护房地产市场健康发展、维护住房消费者合法权益的政策信号。

　　此时向市场进一步传递“稳”的信号，尤为必要。近一段时间，受到个别大型房地产企业出现债务风险事件影响，金融机构对房地产行业的风险偏好明显下降，房地产开发贷款增速出现下滑。再加上此前部分金融机构对于30家试点房企“三线四档”融资管理规则存在一些误解，对要求“红档”企业有息负债余额不得新增，误解为银行不得新发放开发贷款，在一定程度上造成了部分企业资金链紧绷。受到风险事件影响，境外中资房地产企业美元债价格也出现了较大幅度的下跌。

　　面对这些情况，当前尤其需要进一步引导市场预期，矫正市场的过度收缩行为，恢复市场信心。此前，人民银行、银保监会已于9月底召开了房地产金融工作座谈会，指导主要银行准确把握和执行好房地产金融审慎管理制度，保持房地产信贷平稳有序投放，维护房地产市场平稳健康发展。近两个多月来，政策效果已经显现，市场前期的紧张情绪已有明显缓解。目前，境内房地产销售、购地、融资等行为已逐步回归常态。个人住房贷款连续两个月多增，合理的按揭贷款需求正在逐渐得到满足。从境外市场看，一些中资房企开始回购境外债券，部分投资人也开始买入中资房企美元债券。这表明房地产需求企稳回暖，市场对房地产的过度悲观预期已经得到扭转。

　　需要注意的是，金融管理部门近期强化预期管理，矫正市场的过度收缩行为，不是在“走老路”。日前举行的中央经济工作会议强调，要坚持房子是用来住的、不是用来炒的定位，加强预期引导，并提出支持商品房市场更好满足购房者的合理住房需求，因城施策促进房地产业良性循环和健康发展。这再次清晰地表明，“房住不炒”定位一以贯之，不会将房地产作为短期刺激经济的手段，也不走过度依赖房地产的老路。

　　在坚持“房住不炒”定位的前提下，接下来，促进房地产市场平稳健康发展、维护住房消费者的合法权益，仍将是金融业的发力方向。金融机构应继续落实好“因城施策”的差别化住房信贷政策，根据各地不同情况，重点满足首套房、改善型住房按揭需求，保持房地产开发贷款和个人住房按揭贷款平稳运行，为房地产业良性循环和健康发展创造良好的货币金融环境。（陈果静）

(责编：张文婷、初梓瑞)

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