原标题：一渠碧水润万家——南水北调东线的绿色实践

从江苏省扬州市江都水利枢纽出发，长江水一路被“托举”北上。南水北调东线一期工程全面通水7周年来，累计向山东调水52.88亿立方米。河湖美了，生态好了，百姓乐了……一渠碧水润泽着广袤的齐鲁大地，描绘出一幅生机勃勃、山清水秀的壮美画卷。

南水北上 河湖复苏

“这几年，我们在南四湖周边拍到的鸟类有100多种，原来一些近乎绝迹的鸟，现在陆陆续续飞回来了。”常在南四湖附近拍照片的摄影爱好者王伟说。

2002年，南水北调东线工程启动时，调水沿线水质污染十分严重，作为重要调蓄水库和调水通道的南四湖、东平湖均为劣五类水。

按照国家南水北调治污规划，调水干线要达到三类水质目标，治理难度非常大。拆除光伏电板、清理网箱网围、鱼塘退养、煤矿退出……山东省实施一揽子“铁腕治湖”综合措施，让劣五类水体达到三类标准。

冬季的午后，东平湖湖面波光潋滟。两三只野鸭从芦苇荡中游出来，一群白色的水鸟从远处的湖面掠过。长江水经过世界最大规模的泵站群一路拾级北上，来到山东泰安境内的东平湖时，已被抬高了40米。

“长江水调入东平湖之后，东平湖的水位明显提升，为向北输水提供了充足水源。”南水北调东线工程八里湾泵站站长赵超介绍，长江水进来以后，有助于大大小小的水系连通，湖水流动起来能更好地发挥水体自净作用。

南水北调东线工程先后向南四湖、东平湖及南水北调工程调蓄水库进行生态补水4.83亿立方米，有效改善了湖区生产生活、生态环境。南四湖、东平湖湖区山、水、田、林、湖、草、大气生态体系得到修复，绝迹多年的银鱼、鳜鱼、毛刀鱼等对水质要求比较高的鱼类重新出现，连多年罕见的鸟类震旦鸦雀、赤麻鸭，还有号称“水中凤凰”的水雉也回来了。

绿色生态 润泽民生

良好生态环境是最普惠的民生福祉。好生态，“长”出了新产业，带来了新生活。

得益于南四湖的良好生态环境，以往靠捕鱼为生的微山湖渔民李玲吃上了“生态饭”。她在山东省微山县经营一家渔家饭店，每年旅游季都忙不过来。她说：“现在水好了，鱼的品种多了，好多回头客来品尝我们的‘湖味’。”

跋涉北上的南水，还让受水区供水水质明显提高，从苦咸水、高氟水变成甘甜水、安全水。2015年南水北调将长江水引入山东省武城县后，武城县成为德州市唯一拥有黄河水、长江水“双水源”的供水县，武城县因此实现了城乡24小时不间断供水，县城和393个行政村40余万居民彻底告别世代饮用高氟水的历史。

“没有这个水以前，我们喝地下水，村里黄牙的人很多。自从南水北调的水过来后，水的口感好，没水垢，熬的小米粥都更香了。”武城县郝王庄镇庞庄村的张金云说。

绿色始终是南水北调工程的底色。南水北调济平干渠工程通水运行以来，先后通过调引长江水、黄河水累计为小清河补源和济南保泉补源3.4亿立方米，大大改善了小清河济南市区段水质和生态环境，助力济南泉水持续喷涌。

今年，济南在居民小区、企事业单位和公共场所推广试点泉水直饮工程，泉水将陆续进入百姓家，让“泉城人喝上泉水”。

抗旱排涝 效益显著

南水北调东线建成通水后，山东省通过近1200公里干线工程与南水北调配套工程和其他水利工程相衔接，形成了南北相通、东西互济的现代水网工程体系，不仅具备每年为全省增加净供水量13.53亿立方米的能力，还构建起了长江水、黄河水、当地水联合调度、优化配置的骨干水网，增强了干旱年份水资源供给和水安全保障能力。2017、2018年山东大旱，东线一度成为保障青岛、烟台等城市供水安全的主力军。

南水北调东线山东干线公司党委委员高德刚说，南水北调水大大缓解了山东水资源短缺矛盾，已成为山东不可或缺的供水水源，对有效缓解山东省过度依赖黄河水和地下水的困境意义重大。

蜿蜒而来的长江水，润泽黄河流域高质量发展。南四湖至东平湖段南水北调工程建设与航运相结合，打通了两湖段的水上通道，新增通航里程62公里；京杭运河韩庄运河段航道由三级航道提升到二级航道，通航能力明显提高。

在前往位于南四湖中的高楼乡翁楼村、渭河村的水路上，记者沿途随处可见运输货物的大型船舶，还有七八艘船舶首尾相连，组成一艘载重量超千吨的“水上火车”。

南水北调东线泵站工程、渠道工程等与沿线地区的防洪除涝有效对接、联动实施，大大提高了城市防洪标准和农田排涝条件。

今年，山东遭遇罕见秋汛，黄河山东段发生1988年以来最大流量洪水。为确保黄河防汛安全，南水北调济平干渠工程，配合穿黄河工程、梁济运河等工程协助东平湖成功泄洪，南水北调东线工程再次发挥泄洪排涝重要作用。（邵琨）

(责编：张文婷、初梓瑞)