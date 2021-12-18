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今年底我国将淘汰20种类持久性有机污染物

2021年12月18日08:58 | 来源：新华网
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原标题：今年底我国将淘汰20种类持久性有机污染物

　　生态环境部副部长邱启文17日表示，今年是我国签署《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》20周年。到年底，我国将实现全面淘汰六溴环十二烷等20种类持久性有机污染物（POPs）的履约目标。

　　在当天举行的中国签署斯德哥尔摩公约20周年暨2021年度履约技术协调会上，邱启文表示，签署公约以来，我国建立国家履约机制、构建环境风险防控体系、强化绿色替代、参与全球治理等，为履约贡献了中国方案、中国智慧和中国力量。

　　他介绍，我国减少了每年数十万吨POPs的生产和环境排放，提前完成含多氯联苯电力设备下线处置的履约目标，全国主要行业二噁英排放强度大幅下降，环境和生物样品中有机氯类POPs含量水平总体呈下降趋势，为环境质量改善作出重要贡献。

　　我国是化学品生产、使用大国。《中共中央 国务院关于深入打好污染防治攻坚战的意见》近期印发，针对持久性有机污染物等，提出实施调查监测和环境风险评估，动态发布重点管控新污染物清单等要求。

　　据悉，“十四五”时期，我国将进一步强化履约顶层设计，严格践行履约承诺，深入参与全球环境治理，为淘汰和削减POPs作出新贡献。

　　记者了解到，持久性有机污染物在环境中难以降解，具有毒性、生物蓄积性、长距离迁移性等特性。2001年《关于持久性有机污染物的斯德哥尔摩公约》正式通过，我国是公约的首批签署国之一。（高敬）

(责编：张文婷、初梓瑞)

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