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水利部：强化抗旱“四预”措施 确保华南地区供水安全

2021年12月18日09:26 | 来源：人民网
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人民网北京12月18日电 （记者余璐）记者从水利部获悉，受珠江流域降雨持续偏少影响，广东、福建、广西等地遭受不同程度旱情。水利部已派出多个工作组赴旱区指导抗旱工作，强化“四预”措施，确保华南地区供水安全。

水利部水旱灾害防御司副司长王章立表示，自去年秋天以来，珠江流域的西江、北江、东江、韩江降雨和来水量明显偏少，华南地区旱情持续发展。截至目前，全国农作物受旱面积123万亩，有10万农村群众因旱发生饮水困难，192万城镇居民正常供水受到影响，主要集中在广东东部和福建局地。

针对华南地区特别是广东省的旱情形势，水利部采取有效措施，全力做好各项抗旱工作。

一是加强抗旱部署。水利部部长李国英与广东省政府视频会商，要求始终把保障群众饮水安全放在首位，坚持流域区域统筹、开源节流并重、短期长期兼顾，实施抗旱预报、预警、预演、预案“四预”机制，筑牢当地、近地、流域远端供水保障“三道防线”，确保供水安全。

二是及时预警响应。水利部珠江水利委员会已于10月16日发布西江、北江干旱蓝色预警和东江、韩江干旱黄色预警，并启动抗旱IV级应急响应，强化“四预”措施。

三是组织水利部珠江水利委员会、广东省水利厅针对降雨持续偏少、咸潮影响加剧的不利情况，开展水工程调度预演，编制完善今冬明春西江、韩江、东江水资源联合调度方案和广东省抗旱保供水预案。

四是精细调度水库。9月已提前启动西江流域水库蓄水调度，使西江骨干水库有效蓄水率从6月底的6%增加到目前的67%，为今冬明春抗旱储备了宝贵水源，保障下游供水需求。

五是加强指导支持。派出多个工作组赴旱区，评估审查广东省抗旱保供水预案和西江、东江、韩江水资源联合调度方案。积极协商财政部，安排中央水利救灾资金支持广东、福建、广西等地抗旱。

据气象水文预测，今冬明春珠江流域降雨持续偏少，各流域来水继续呈偏少态势，其中西江偏少2至4成，北江偏少3至5成，东江、韩江偏少5至7成，加之部分地区水库蓄水不足，珠江流域旱情可能持续发展。

据介绍，水利部珠江水利委员会和旱区水利部门将进一步强化细化抗旱“四预”措施，加强旱情监测预报预警，强化水工程精细调度和预案完善，加快抗旱应急供水工程建设，全力确保今冬明春重点城市和农村群众饮水安全。

(责编：张文婷、高雷)

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