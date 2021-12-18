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“2021国民消费大会”在北京举行 业界热议产融结合赋能新消费

2021年12月18日10:04 | 来源：人民网
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圆桌对话二：赛道新前景-产融结合赋能新消费 人民网 崔辰光摄

人民网北京12月18日电 （记者李栋）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在“赛道新前景——产融结合赋能新消费”圆桌对话环节，与会嘉宾认为，2021年新消费依然是消费的宠儿，企业需要直面渠道的变化，并在渠道之间做出高效率的取舍。

元昆创投投资合伙人李忠敏认为，今天消费者已经不存在线上和线下之分，做为消费品牌如何看待新消费？在李忠敏看来，首先要确定需求的存在与否。其次，要研究消费者的时间及空间。作为品牌创始人，要对品类或者“赛道”有足够的认知，才能在市场竞争中行稳致远。

在谈及新锐品牌的崛起及变化时，三谷资本创始合伙人、海南山栏酒庄创始人兼CEO曾凡华表示，现在多数机构热衷投资消费领域，使得该“赛道”异常火热，有市场共识的产品才是好产品，才能长久。

曾凡华认为，未来消费品创业更多是在大品类离线细分的“赛道”，中国未来很多机会将会隐藏在这些领域。从一家企业的角度出发，更愿意把已进行历史验证的东西变成品牌，从一个区域走向中国，甚至走向世界，在全世界传播中国的饮食文化。

在新消费方面，新消费催生了新场景，AI对整个新零售、新营销的影响显而易见。北京海天瑞声科技股份有限公司常务副总裁平原认为， 从消费格局来讲，消费生态链里面既包括产品商也包括服务商、渠道商，还包括技术供应商。

“今天互联网的发展带来了行业大跨步发展，进而影响到了整个消费的生态。如今，在新的零售领域里，形态的变化又催生了很多新产业。”平原预测，再过五年，元宇宙技术以及AI对消费领域的影响将凸显，现在头部企业用AI技术把线下原来不可量化的线上化已成新趋势。

(责编：张文婷、高雷)

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