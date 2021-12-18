人民网北京12月18日电 （王绍绍）17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。国际消费中心城市是消费资源的集聚地，更是一个国家乃至全球消费市场的制高点，如何构建国际消费中心城市之路，是当下需要思考的问题。

在以“探索新格局——国际消费中心城市构建之路”为题的圆桌对话环节，多名专家学者展开了激烈的讨论，一起探索构建国际消费中心城市的实现之路。

到底什么是国际消费中心城市？在北京市政协常务委员、经济委员会主任柯文进看来，国际消费中心城市首先需要汇聚全球的消费资源来供大家消费，其商品具有多样性、多元性、融合性等特征，供给和需求匹配程度和丰富性较高；其次，国际消费中心城市之所以能够吸引全球的消费者，也一定是本土品牌相对优秀和集中的地方，能够通过一座城市消费过程中的供给和需求，进而引领世界的消费趋势，在国际消费过程中具有强大的辐射力；最后，其消费的人群是全球各地的人们，来自不同国家的消费者对在消费人群中的构成比例较高。

北京市政协经济委副主任、北京市工商联副主席、振兴国际智库理事长李志起表示，在国际消费中心城市的建设中，要努力使其成为扩大引导消费、促进产业结构升级、拉动经济增长的新载体和新引擎，国际消费中心城市应该是政府和企业共建共赢的结果。

北京市大兴地理位置优越，依托大兴国际机场的空港优势，正在打造北京南部的重要消费节点。北京市大兴区政府党组成员、副区长蔡小军表示，今年1到11月份，大兴区社会消费零售额同比增长了10.8%，高于全市平均水平。目前大兴正在打造大兴国际机场周边的商圈，未来将会布局全北京最大的国际会展中心，有望成为重要的国际消费枢纽中心。与此同时，大兴正在鼓励企业在此落地，吸引高端人才，打造和优化消费环境。

“一个很重要的机遇是国际消费中心城市的建设上升到了国家战略，2016年国务院办公厅提出消费领域的发展意见，2019年商务部等部门提出培育国际消费中心城市，到2020年10月中央明确提出促进消费中心城市建设的目标。2021年7月19日，中央宣布了消费中心城市试点名单。”北京工商大学服务业与数字发展研究院院长孙永波表示，我国企业不断发展壮大，中等收入阶层规模逐渐扩大，这些因素都利于国际消费中心城市的建设。

伦敦发展促进署大中华区首席代表赵冰冰表示，在全球范围内，无论对于城市还是消费中心而言，可持续发展都非常重要，由于伦敦在2030年要实现零碳目标，目前整个城市在方方面面都在朝着节能降碳的方向在努力，处在这样的大环境里，伦敦商圈和很多商户已经在往这个趋势靠拢。

“未来要以消费为中心，构建产业、产业链乃至产业集群。” 阿里巴巴集团副总裁邢悦说，在以消费为中心构建整体产业链的布局方面，目前我们尚有较大的提升空间，我们需要思考线上线下如何才能更好地联动，使消费者在消费过程中能有更好的购物体验。

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