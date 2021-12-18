以“国潮新消费 新崛起——文化自信释放新活力”为主题的分享讨论环节。 人民网 崔辰光摄

人民网北京12月18日电 （记者车柯蒙）消费是经济增长的重要引擎，也是人民对美好生活的基本需求。近年来，随着2.6亿Z世代逐步成为各大品牌主关注和服务的消费主力军，国风、品牌、潮流和文化的元素融合，正在不断的以“跨界与出圈”的形式出现在消费者视野，也彰显着在文化驱动下的商业模式创新。

12月17日，由人民网主办，主题为“新消费·新趋势·新动能”的“2021国民消费大会”在北京举行。在以“国潮新消费 新崛起——文化自信释放新活力”为主题的分享讨论环节，与会嘉宾共话国潮新消费的发展机遇。

近年来，一批坚持产品品质和文化内涵有影响力的品牌，正在中国乃至世界的舞台上大放异彩。

中国国家博物馆研究馆员郝国胜分享了在文物保护工作中，对文化和新消费之间关系的思考。郝国胜表示，通过保护，发现了很多深藏在文物中的文化现象，很多现代的服装或是其他消费品，都与文物的原态结构相吻合，这正是一种文化传承。

国潮的兴起是文化自信的体现。“随着企业的发展，我们越来越认识到，民族的就是世界的。”元气森林副总裁李国训表示，当前，消费者逐渐对中国产品有了更深刻的认识，消费品领域的中国产品在未来还有很多机遇。

自嗨锅品牌创始人蔡红亮则认为，当前，年轻人成为消费主流，在企业的发展历程里，也能感觉到年轻消费者对于高端产品的需求，这种需求也推动企业花更大的成本，在新科技的运用上。与此同时，在产品包装方面，企业会思考如何把中国文化跟餐饮有效的结合，助力产品在国外市场热销的同时，充分展现出中国文化的力量。

盒马华北区市场运营总经理逍贝指出，作为新零售的代表，盒马发现“80后”到“95后”的新消费用户呈现出三个特质：一是对颜值的要求；二是体验互动；三是健康。

当前，随着数字经济的发展，数字经济领域消费新模式新业态蓬勃涌现，国潮消费借助数字化手段焕发出新生机。

“借用数字化手段，能更好的挖掘消费品中的文化属性。”郝国胜表示，数字化对于博物馆或者是文化传承有很大帮助。在数字化技术的支持下，博物馆或者景区也推出数字化展览、数字化博物馆、数字化景区等展览形式，成为新的文化消费趋势。

“元气森林是通过数字化的方式跟用户去对话的。”李国训表示，元气森林通过数字化渠道来获取消费者对于产品的诉求，促进产品研发。据李国训介绍，汽泡水截至目前已经推出了19种口味，在每个地方的区县，口味是不一样的，消费数据能有效推动产品创新。

蔡红亮则指出，在生产领域里，公司的自动化程度离不开ERP软件，自动化的解决方案正在帮助企业进行管理。

在营销方面，传统的营销方式现在都再向数字化转型，借助数字化手段助力产品推广。

逍贝表示，在盒马的线上市场，把元气森林、自嗨锅等商品搬到线上，让用户可以浏览下单；在线下门店，盒马也做了很多零售数字化的探索，提升经营效率。在产品上，以盒马做的老字号的专供为例，很多点心就有国潮的影子，盒马会把更多的流量和资源给到这些商品给予其最大化的曝光，助力老字号从“网红”走向“长红”。

(责编：张文婷、高雷)