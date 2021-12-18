原标题：强化质量基础支撑 助力中小企业发展

质量基础设施是有机融合计量、标准、认证认可、检验检测、质量管理等要素形成的体系，是推动高质量发展的技术支撑，是构建现代化经济体系的重要条件。质量基础设施与广大人民群众的获得感、幸福感、安全感息息相关。

按照总局部署，质量发展局会同计量司、标准技术司、标准创新司、认证监管司、认可检测司、标准院、计量院等相关司局和单位，聚焦中小企业质量提升，开展质量基础设施“一站式”服务行动。行动开展以来，总局相关司局和单位齐心协力，全国市场监管部门上下联动，用心用情用力解决基层的困难事、百姓的烦心事，广大人民群众的获得感、幸福感、安全感不断增强，质量基础设施“一站式”服务行动取得明显成效。

加强统筹协调扎实有序开展专项行动

按照行动主题和行动目标，市场监管总局提出大力开展质量基础设施“一站式”服务、开展“计量服务中小企业行”活动、实施企业标准“领跑者”培育等8项具体工作，细化25项具体措施。同时，将推动质量基础设施“一站式”服务纳入2021年对各省(区、市)人民政府质量工作考核，引导各地广泛开展、务求实效。

追求协同高效深入推进“一站式”服务

总局创新“五个一”服务模式，推动地方认真贯彻落实《市场监管总局关于大力开展质量基础设施“一站式”服务的意见》，按照“一个统筹规划、一个共享平台、一个受理窗口、一揽子服务、一个结果通行”统一要求积极推进“一站式”服务。

目前，全国31个省区市均出台专门方案，结合实际加以推进。重庆和四川协同推进“一站式”服务平台建设，山西、辽宁以“一站式”服务为主题开展“质量月”活动，湖南、广西专门成立专项工作领导小组，加强统筹协调和资源调度。另外，不少地方政府和园区管委会专门发文部署、积极推进，构建政府领导牵头、多部门协调推进的工作机制。

《市场监管总局办公厅关于聚焦中小企业质量提升开展质量基础设施“一站式”服务行动的通知》印发后，各地着力推动质量基础设施一站式服务“进百城入万企”工作。

据不完全统计，全国共有391个城市开展了质量基础设施“一站式”服务工作，建成各类“一站式”服务平台537个，为60.7万家市场主体提供81.7万次综合服务，参与服务专家13万人次，为企业降低成本28亿元，推动企业利润增长112.7亿元，新增就业21.5万个，平均为每家企业降低成本4623元，实现利润增长18563元，每3家企业新增1个就业岗位，有力支撑了中小企业、产业集聚区、产业链供应链质量升级。目前，关于“质量基础设施一站式服务”，百度检索相关结果已达2300万条，相关资讯150篇。

指导各试点地方因地制宜、因企施策，总结培育了一批成功经验和典型模式。广西柳州螺蛳粉质量检测服务站组建200多人的专家服务队，助力螺蛳粉产业产值从5亿元跃上百亿级台阶；江苏南京投入1000多万元建成15家“质量小站”，覆盖全市15个高新园区，辐射近2万家中小微创新型企业；湖北武汉出台地方标准，设立26个质量服务站，解决2000多个质量难题，为企业规避质量损失3亿元；山东烟台搭建“NQI+服务云平台”，实现仪器设备、研发成果的互助共享，有力推动了烟台科研和制造水平提升；辽宁铁岭依托建立“铁橡云台”服务平台，开展质量诊断、质量攻关等“滴灌”服务，助力铁岭市橡胶企业增收1000余万元；内蒙古推进毛绒产业质量基础设施“一站式”服务，实现从前端养殖到毛绒纤维原料交易环节全覆盖，助力规模化、标准化饲养。

凝聚部门合力推动民营企业提质增效升级

总局会同全国工商联、国家发展改革委、科技部、工业和信息化部、商务部印发《关于进一步发挥质量基础设施支撑引领民营企业提质增效升级作用的意见》。《意见》综合运用质量政策、产业政策、科技政策、外贸政策、监管政策等手段，明确了9个方面重点任务，包括引导民营企业牢固树立“质量第一”意识，更好发挥民营企业质量创新重要作用，支持民营企业加强质量基础能力建设，加强民营企业质量人才队伍建设等举措。《意见》印发后，总局先后发布新闻通稿、解读、图解等配套宣传材料。截至10月26日，共监测到相关信息2584条，其中，中央广播电视总台国际频道《中国新闻》栏目以《新闻观察：精准施策为民营企业提供有效支持政策》为题专门进行报道；网媒778条，包括中央政府网、人民网、新华网、央广网等；纸媒51篇，包括《人民政协报》《北京日报》《新民晚报》等。《意见》发布正值中央广泛宣传支持民营企业发展政策之时，契合当前支持民营企业改革发展的决策部署，回应了民营企业实际需求，得到社会广泛关注、高度评价和大力支持。

质量发展局将深入推进质量基础设施“一站式”服务，探索开展效能评估，加强质量基础设施网络平台建设，构建全国性服务体系，切实满足中小企业创新质量需求，提升质量水平，让广大中小企业和群众从身边的变化中感受到发展迈向高质量、生活日趋高品质，为创造更加幸福美好的未来贡献市场监管力量。（卓木）

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