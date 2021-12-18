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健康消费新时代 业界热议功能需求催生消费新动能

2021年12月18日11:18 | 来源：人民网
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“新理念 新需求——功能需求催生消费新动能”论坛全景。人民网 崔辰光摄

人民网北京12月18日电 （记者许维娜）12月17日，由人民网主办的“2021国民消费大会”在北京举行。在主题为“需求定义消费新趋势”的论坛上，与会嘉宾围绕“新理念 新需求——功能需求催生消费新动能”议题进行了研讨，挖掘功能需求下的消费新动能。

在消费升级的大背景下，逐渐成为消费市场主力军的90后、00后新一代消费者，正在依靠着新的消费需求、新的消费理念催生着一系列消费新趋势。

如何看待新的健康消费需求？鲨鱼菲特创始人强小明以鸡胸肉产品为例，介绍过去几年行业所经历的变化。他认为消费变化主要集中在两方面：一是消费人群在破圈，鸡胸肉产品从小众的消费行为变成了相对更加大众的消费行为；二是鸡胸肉产品销售从过去的低频变成了长期复购的频率，甚至每年翻倍增长。

对于如何满足消费者多元需求？强小明则表示，希望未来更多元的渠道提供给消费者购买，整体围绕着消费者一日三餐的健康饮食，从品类到渠道更深耕的去布局。

随着居民消费升级的步伐逐步加快，本味鲜物联合创始人蒋凯认为，应结合营养膳食理念，满足国人消费升级需求。他举例称，比如烤肠，可以提升肉的含量比例、提升口感等等，或者能够以更安全、更健康的形式转化成某一个烤肠载体下的一种健康食物。

蒋凯还表示，在满足消费升级的过程中，要通过味道的研发、产业链的整体管控，提供给消费者一个相对合理的价格。“功能性兼容健康的属性、食品健康的属性、可追溯的属性已经是食品行业从业者的基本要求。”他同时指出，希望未来在此基础上，能够给消费者提供更多迭代的产品。

如何看待有机食品行业消费者需求？好记食品酿造股份有限公司市场总监唐怀建表示，从中央一号文件明确表示鼓励发展绿色有机产品，为有机食品带来良好发展机遇，其次是2020年疫情之后，全民健康意识不断增强，对健康食品消费需求越来越大，包括有机调味品。

“从近几年的数据来看，有机等高端酱油市场规模已经突破了200亿，继续保持较快的增长速度，其中有机酱油21年相比19年增速高达175%”。他表示，下一步好记有机酱油将继续迎合健康消费的新趋势，通过产品创新和营销创新不断去满足消费新需求，并且还要不断创造新的需求，形成新动能，实现良性循环，更好地实现这一消费新趋势。

(责编：张文婷、高雷)

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