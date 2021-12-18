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百度成为中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴

2021年12月18日12:20 | 来源：中国经济网
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原标题：百度成为“中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴”

　　12月16日，百度与嫦娥奔月航天科技（北京）有限责任公司签署合作协议，百度成为中国探月航天工程人工智能全球战略合作伙伴，双方将在包括月球探测、行星探测等在内的深空探测领域，开展航天技术与人工智能技术的相关合作。

　　百度首席技术官、深度学习技术及应用国家工程实验室主任王海峰博士在致辞中表示，百度一直致力于学术界和产业界合作，加强各领域创新，共同促进我国航天科技高质量发展。期待与中国航天深度合作，一道扬帆璀璨星河，共同探索合作新模式、新途径，实现AI技术与航天科技的融合创新。

　　中国探月工程三期副总设计师、国家航天局探月与航天工程中心副主任裴照宇在致辞中表达了将百度无人驾驶技术应用于未来月球探测工程的设想。据裴照宇介绍，月球探测工程中，无人驾驶车辆能发挥的作用很大，既包括科学探测方面的需求，也包括技术实验方面的需求。

　　据介绍，未来，百度和中国探月航天工程将充分发挥技术、产品和品牌优势，在深空探测智能技术研发、战略技术应用平台建设及项目实施、太空科创科普传播和人才培养等方面开展全面深入合作，助力中国深空探测事业发展。

(责编：曹淼、李源)

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