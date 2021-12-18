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第一届全国博士后创新创业大赛开幕

2021年12月18日16:04 | 来源：人民日报客户端
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12月18日，由人力资源社会保障部、广东省人民政府共同主办的第一届全国博士后创新创业大赛在广东省佛山市开幕。人力资源社会保障部副部长、全国博士后管委会主任汤涛宣布大赛开幕，广东省副省长王曦致辞。

举办全国博士后创新创业大赛，是贯彻落实中央人才工作会议精神、大力实施新时代人才强国战略的重要举措，旨在推动全国博士后工作创新发展，充分激发博士后创新创业潜能，促进产学研深度融合，强化国家战略人才力量，助力科技自立自强。

本次大赛是我国博士后制度实施以来举办的规模最大、层次最高、覆盖面最广的全国性博士后创新创业赛事。大赛以“博采科技精华 创新引领未来”为主题，共设创新赛、创业赛、海外（境外）赛和揭榜领题赛等四个组别，分为新一代信息技术、高端装备制造、新材料等八个专业领域进行比赛。决赛设置了金奖、银奖、铜奖、优胜奖、优秀组织奖等奖项，获得金银铜奖的项目团队核心成员中的博士后研究人员将获得“全国创新创业优秀博士后”证书。大赛共有超过5000个团队项目、2.4万人报名参赛，经过地方预选和推荐，约1400个团队项目脱颖而出，进入全国总决赛。

总决赛期间，还将同步举办博士后工作成果展示、全国博士后人才交流与科研成果转化对接等系列活动。（赵兵 洪秋婷）

(责编：张文婷、初梓瑞)

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