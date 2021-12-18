人民网淄博12月18日电 （黄盛）为深入展现我国医药健康产业发展新趋势、新技术和新模式，探索产业发展新路径，赋能产业数字化转型升级，正面宣传鼓励药品医疗器械创新的重要意义，营造改革实施的良好舆论氛围，今天，人民网·人民健康组织医疗产业组织、金融机构等行业代表，举办“健康新力量”专题调研活动，走进了山东省淄博市医药产业相关单位，深入调研产业集群发展，为“2021—2022健康新力量峰会”做好前期铺垫与筹备工作。

在山东大学淄博生物医药研究院，“健康新力量”调研与考察团详细了解了山东大学和当地药企共同推进的药物与健康产品技术创新研发、专业化孵化服务、医药科技成果转化等情况，并与创新企业代表进行了深入交流。

山东大学淄博生物医药研究院负责人介绍情况。 人民网 黄盛摄

“我们致力为进入园区的企业提供‘零成本’的创业机会，为通过筛选的企业提供‘拎包入住’的服务支撑。”研究院负责人介绍说，研究院是淄博高新区管委会、山东大学、新华制药三方在淄博高新区共同设立的实体性研究机构，集新药研发、人才培养与引进、技术研发、成果转化等于一体的技术公共服务平台。

目前，研究院在临床前药物质量研究、杂质研究、基因毒性杂质研究、包材相容性研究等方面形成了特色和优势，为超500家医药企业提供了专业技术服务，实现了淄博医药企业的全覆盖，培育了则正医药、五源本草、立博美华等42家医药企业。

山东汉肽生物医药公司工作人员介绍企业发展情况。 人民网 黄盛摄

在山东汉肽生物医药有限公司（以下简称“汉肽生物”），“健康新力量”调研与考察团深入探讨了该公司在生物创新药物、轻医美产品、功能性食品研发、生产和销售等方面的发展情况。

据悉，汉肽生物以活性多肽设计合成为基础，结合先进的合成生物学技术，致力于在为糖尿病、肿瘤治疗等生物类似药和创新药物的研发和生产的同时，积极在生物医药、轻医美、功能性食品等领域发展。截止到目前，汉肽生物已申请专利四十余项，旗下产品达十余种。

新华普阳相关负责人（右二）向调研团队介绍企业生产的产品。 人民网 黄盛摄

在山东新华普阳生物技术有限公司（以下简称“新华普阳”），“健康新力量”调研与考察团就体外诊断产品的研发、生产与销售与企业负责人进行了研讨。新华普阳负责人介绍，该公司目前主要有三条生产线，一是特定蛋白分析仪生产线，可对炎症、肾功能、风湿、免疫等进行检测；二是干式荧光免疫分析仪生产线，涵盖心脑血管、炎症、激素、消化道等19个检测项目；三是双光子超分辨荧光分析仪生产线，可进行呼吸道九联检和消化道五联检等检测。

据介绍，淄博市现拥有医药工业企业160家、18家国家级高新技术企业、4家全国医药工业百强企业、3家全国医疗器械50强企业、5家国家级企业技术中心，形成了“化学制药、医疗器械”两大优势产业集群。在实施新旧动能转换，传统产业转型升级的政策下，淄博市将新医药树立为未来工业发展的“四强”产业之一，坚持“紧盯前沿、打造生态、沿链聚合、集群发展”的产业组织理念,着力打造医药健康产业集群。

此次，人民网人民健康组织“健康新力量”调研与考察，通过开展调研、对接活动，致力于搭建医药产业技术研发、产品创新、市场转化与金融资本的有效连接，为医药产业的高质量发展赋能金融力量。

(责编：张文婷、高雷)