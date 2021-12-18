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阿里巴巴邢悦：以数字化助力国际消费中心城市建设

2021年12月18日16:26 | 来源：人民网
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在12月17日举办的人民网国民消费大会“探索新格局——国际消费中心城市构建之路”论坛上，阿里巴巴集团副总裁邢悦表示，在建设国际消费中心城市进程中注入数字化原力，把握和洞察消费趋势，让创建国际消费中心城市成为普惠消费者的重要机遇。

邢悦说，国际消费中心城市是集聚资源的重要平台，是促进消费的重要阵地。目前消费呈现三大趋势，在建设国际消费中心城市中可以参考借鉴。

一是消费升级。“民以食为天”，平台上食品消费占比很高，但这并不是“消费降级”，而是因为大量食品企业通过数字化能力挖掘出了新的消费需求，走在了消费趋势的前面。把小需求不断放大是消费升级的过程。消费升级与构建国际消费中心城市相结合，将会产生巨大的机会。

二是消费分级。消费分级是消费升级的精准化。从平台的数据来看，我们能捕捉到非常多的需求，可以通过数字化能力去做精准判断，捕捉小而美的机会，这将是避免国际消费中心城市同质化的重要抓手。

三是消费带动。以消费为中心，构建产业、产业链乃至产业集群，做好线上线下更好联动，构建供应链全链路更加优化的体验。

邢悦最后表示，在北京市建设国际消费中心城市的进程中，阿里巴巴愿意注入数字化原力，让广大消费者更有获得感。

(责编：曹淼、李源)

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