人民网北京12月20日电 （记者王连香）“口岸外防输入一直是疫情防控工作的重中之重。”在今日召开的国务院联防联控机制发布会上，交通运输部应急办副主任周旻表示，交通运输部会同有关部门出台了一系列疫情防控和服务稳外贸、维护国际物流供应链稳定畅通的政策措施，当前我国水运口岸疫情防控形势总体稳定，能源、粮食、集装箱水路运输安全平稳有序，船舶运输和港口装卸保障有力。交通运输部近期将采取以下几方面举措：

一是进一步强化工作部署。12月13日，国务院联防联控机制印发了《关于进一步做好国际航行船舶船员疫情防控的通知》，进一步明确了落实防控责任、做好船员换班和伤病船员救助等方面的要求。近日，还印发了做好两节等重点时段疫情防控的通知，明确要求，坚持水运口岸港口作业人员非必要不登轮、国际航行船舶船员非必要不登陆，优化工作流程，减少国际航行船舶登轮人员数量，对确实需要登轮的人员，要求做好个人防护，避免与船员接触，并实施闭环管理。

二是进一步强化督导和检查。针对疫情形势和季节特点，及时修订更新了有关指南。近日，印发了《关于进一步做好冷链物流环节疫情防控工作的通知》，对一线工作人员个人防护、规范作业等方面提出要求。同时，按照国务院联防联控机制部署安排，会同相关部门开展了进口冷链食品疫情防控专项督查，深入查找冷链食品运输环节的隐患，并督促及时整改。交通运输部到有关港口开展了实地专题调研，宣传推广疫情防控经验，解决企业面临的困难和问题。

三是进一步强化港口高风险人员管理。目前各外贸港口交通运输行业的高风险岗位工作人员均已做到集中居住、封闭管理、高频次核酸检测、日常健康监测。天津新港等港口还建成、运行了高风险岗位人员管理信息化系统，实时掌握人员入住、上岗、外出、体温异常等信息，提高精细化管理水平。

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