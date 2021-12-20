原标题：中国人寿与国家大剧院开启战略合作

近日，中国人寿与国家大剧院达成战略合作，成为国家大剧院的战略合作伙伴和官方保险合作伙伴。未来双方将以“推动社会主义文艺繁荣发展、建设社会主义文化强国”为指导和遵循，携手为人民群众创造更丰富的文化生活氛围，为广大观众和客户的美好生活追求提供更优质服务和保障，共同促进文化艺术事业蓬勃发展。

多年来，中国人寿始终秉持以人民为中心的发展思想，不忘初心、牢记使命，服务国家发展大局，守护人民美好生活，以实际行动践行金融央企的责任和担当，努力在综合化经营、科技化创新、国际化布局中实现新的突破，并向着建设国际一流金融保险集团的战略目标稳步前行。公司以坚定的社会责任担当、专业的金融保险服务、强大的协同发展能力，支持经济社会和国计民生各项事业发展。

国家大剧院自2007年开幕运营以来，始终秉承“人民性、艺术性、国际性”办院宗旨，以“引领、传承、创新、包容、开放”为发展理念，已经成为活跃的国家表演艺术中心。中国人寿作为国有大型金融保险企业，业务范围涵盖保险、投资、银行三大板块，拥有近200万名员工和销售人员，2万多家分支机构及网点，4000多个客户服务中心，已累计为超过7亿客户提供服务。长期以来，公司不断投入资源、创新方式，积极支持公益、回馈社会。

2021年，中国人寿与国家大剧院的战略携手，既是中国人寿不断提升服务能力和服务品质的重要举措，也是双方积极开展“我为群众办实事”实践活动，为人民群众享有更加充实、更为丰富、更高质量精神文化生活共同迈出的全新一步。文化是民族的精神命脉，文艺是时代的号角，中国人寿与国家大剧院以实际行动将金融保险之力与文化艺术事业发展紧密结合，以金融力量传递艺术之美，以文化之盛记录时代之兴，助力提高国家文化软实力，并通过金融保险的力量，让文化艺术更加广泛地惠及社会公众，为建设文化强国谱写新的乐章。

(责编：曹淼、李源)