新华社天津12月22日电（记者毛振华、梁姊）大港油田陆相页岩油勘探开发获新突破。记者22日从地处天津的大港油田获悉，该油田2021年页岩油产量已达10万吨，目前日产量稳定在300吨以上。“这是大港油田在渤海湾盆地3套主要页岩层系全面获得工业化开发突破后，在陆相页岩油规模效益勘探开发中取得的又一项具有里程碑意义的成果。”大港油田公司新项目事业部经理陈长伟说。

页岩油可分为海相页岩油和陆相页岩油，我国陆相页岩油储量丰富，主要分布于渤海湾、松辽、准噶尔等大型沉积盆地。

大港油田开发建设始于1964年，是继大庆、胜利之后新中国自主开发的第三个油气田。该油田探区内页岩油资源丰富，早在2013年就开始相关探索，但受理论认识、评价方法和工程技术等制约，一直没有实现工业化突破。直到2019年完成两口页岩油井的稳定生产，标志着我国在渤海湾盆地率先实现陆相页岩油工业化开发。

陈长伟表示，近3年来，大港油田持续深化页岩油高产稳产关键技术攻关。在新的理论技术创新支撑下，页岩油开发实现多点突破。自年初以来，大港油田推进页岩油新井提产、老井稳产、措施增产三大工程，在沧东凹陷孔二段接连斩获4口日产超百方高产井，最高日产达208立方米。

“截至目前，大港油田页岩油累计产量超过18万吨，今年产量就达10万吨，成为油田稳产上产的重要资源。”陈长伟说。一系列新技术的应用助推页岩油开发成本稳步下降，展示出良好的单井生产能力和经济效益潜力。

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