人民网记者在“全面推行河湖长制五周年”新闻发布会现场提问。国新办供图

人民网北京12月22日电 （记者余璐）强化水资源的刚性约束作用，是我国解决水资源短缺、水生态损害等突出问题的关键抓手。在12月22日国新办举行的“全面推行河湖长制五周年”新闻发布会上，水利部水资源管理司司长杨得瑞在回答人民网记者提问时表示，水利部将通过建立硬指标和采取硬措施，切实落实以水而定、量水而行的硬约束，逐步实现我国人口、经济与水资源相均衡，为全面建设社会主义现代化国家提供水安全支撑。

杨得瑞谈到，人多水少、水资源时空分布不均是我国的基本水情，我国总体上面临着水资源的短缺问题。建立水资源刚性约束制度的目的，就是通过强有力的约束，把经济社会活动限定在水资源的承载能力之内。在这个基础上，发展才可能是高质量的发展，生态才可能是良好的生态，河湖也才可能成为幸福的河湖。

下一步，水利部将采取哪些举措，进一步强化水资源刚性约束，促进生态文明建设和高质量发展？

对此，杨得瑞表示，一是建立一系列硬指标，包括：河湖生态流量、地下水水位等保护生态方面的指标；江河水量分配方案、地下水取水总量、各地区可用水量等总量控制方面的指标；还有万元国内生产总值用水量、强制性用水标准和定额等用水效率方面的指标。通过指标严控用水总量，提高用水效率，提升水生态系统的质量和稳定性，倒逼各地和各行各业都来节约保护水资源。

二是采取一系列硬措施，包括：严格生态流量监管和地下水水位管控，严格水资源论证和取水许可管理，对水资源超载地区暂停新增取水许可，加快推进水资源超载问题治理，特别要强化监督检查考核。通过硬措施规范全社会水资源开发利用行为，约束和抑制不合理用水需求，全面遏制用水浪费现象，改善水生态环境，把刚性约束硬指标落到实处。

三是形成一系列硬约束，也就是“有多少汤泡多少馍”，切实落实以水而定、量水而行，真正做到以水定城、以水定地、以水定人、以水定产。为全面建设社会主义现代化国家提供水安全支撑。

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