新华社记者陈芳、胡喆

原标题：大国创新的关键之举——科技部部长王志刚为科技政策扎实落地“划重点”

世纪疫情，百年变局。

从勇攀科技高峰到推动高质量发展，从抗击疫情的硬核力量到发展改善民生的累累硕果，科技的分量，前所未有之重。

“天和”筑梦、“祝融”探火、5G引领、核电并网……2021年，推进高水平科技自立自强，成为创新中国的厚重底色。

“把科技自立自强作为国家发展的战略支撑”“科技政策要扎实落地”——在重要的历史时刻，党中央为建设科技强国指明新方向。

“十四五”开局迈出新气象，下一步如何取得新成效？科技政策如何扎实落地？近日，科技部部长王志刚接受了新华社记者的访谈，来听他为推进科技政策扎实落地“划重点”。

科技政策要落地要见效

新华社记者：“科技政策要扎实落地”是中央经济工作会议部署的七大任务之一。接下来，科技部将推出哪些举措来推进政策扎实落地？

王志刚：过去一年，在以习近平同志为核心的党中央坚强领导下，我们立足支撑引领现代化强国建设，编制新一轮国家中长期科技发展规划；聚焦五年经济社会发展的紧迫需求，编制“十四五”国家科技创新规划；围绕科技任务部署落实，编制29个专项科技规划、基础研究十年规划、科技体制改革三年攻坚方案、科技支撑“双碳”行动方案等。世界知识产权组织全球创新指数报告显示，2021年我国创新能力综合排名位居世界第12位，比去年提升2位。

过去一年，我们组织全国科研精锐力量，聚焦疫苗、药物、检测试剂等五大方向持续开展应急攻关，为常态化疫情防控、保障经济平稳运行提供了“硬核科技力量”。科技创新为实现高质量发展不断增添内生动力，支撑现代产业体系建设。支撑碳达峰碳中和，形成科技行动方案、编制技术路线图，实施20多个科技重点专项。

所有科技的活动都是人的活动，科技政策的出发点和落脚点就是要重点围绕科技创新团队、科研人员、科研机构做工作，真正把优势科技资源配置到最紧迫最急需的地方。更多地围绕产业链解决一些关键核心技术、围绕创新链布局更多的一些新产业，使中国真正走上创新驱动发展之路；更多地去发现一些确定性而减少发展中的不确定性，切实提高科技创新效能，有效激发全社会的创新活力，强化科技对经济社会发展的支撑引领。

科技是动态的，科技政策落实也是动态的。在具体工作方法上，一是制定专门工作落实方案，确保责任落实到人，建立有力的任务落实机制；二是加强调查研究，主动听取基层一线意见，提高政策落实的针对性和实效性；三是加强督查问效，实行清单管理，围绕目标找问题，建立考核评估机制。

科技体制改革三年攻坚要瞄准痛点发力

新华社记者：中央经济工作会议提出，要实施科技体制改革三年行动方案。三年的目标和预期有哪些？科技体制改革目前最大的问题障碍在哪里？如何破解？

王志刚：党的十八大以来，党中央顶层设计、系统布局，推动建立了科技体制改革“四梁八柱”，重要领域和关键环节改革取得实质性进展，但当前科技体制机制还存在一些短板。

三年攻坚不求面面俱到，而是要瞄准痛点发力。我们改革的核心关键，始终是为科研人员搞科研、搞创新提供好的政策、环境、条件，让他们切实感受到在中国开展科研工作的成就感和获得感；始终围绕科研人员遇到的困难和烦恼进行整体考虑，真正落在细微之处，真正让国家创新体系更加科学、更加完整、更加系统，与我们的改革措施能够同步。

为了充分调动各类创新主体的积极性主动性，将重点做好以下四方面工作，一是强化国家战略科技力量，以关键核心技术攻关新型举国体制为抓手，构建国家创新能力体系；二是打通科技、产业、金融连接通道，健全企业技术创新政策体系，加速推进成果转化应用；三是推进科技评价改革攻坚，完善科技人才培养使用体制机制，在履行国家使命中成就科技人才、激发主体活力；四是优化创新生态，推进简政放权，加强科研诚信和伦理建设。

创新不问出身

新华社记者：大国创新大家最关心怎么干、谁来干，创新的领军者无疑就是战略科技力量。怎么更好地理解战略科技力量？

王志刚：国家战略科技力量就是能够体现国家意志、服务国家需求、代表国家水平的科研队伍，国家实验室、国家科研机构、高水平研究型大学、科技领军企业都是国家战略科技力量的重要组成。这几支力量互为补充又各有侧重，共同构成国家创新体系。

加强国家战略科技力量建设，要放在国家创新体系大背景下系统谋划，关键要看干不干国家战略层面的事情，有没有招之能战、战之能胜的能力，有没有解决战略性的科学技术问题。

我们鼓励，创新不问出身，谁能干就让谁干。通过实施“揭榜挂帅”机制，发布87项榜单；支持不同技术路线并行攻关，在关键性应急性重大任务中安排“赛马”攻关项目184个；启动颠覆性技术专项，积极探索首席科学家负责制，在80%的重点专项中设立青年科学家项目；深化科研经费管理改革，为科研人员松绑、减负、赋能。

基础研究要奔着真问题去

新华社记者：中央经济工作会议提出，制定实施基础研究十年规划。强化基础研究，努力实现更多“从0到1”的突破，这为增强原始创新能力提出了怎样的目标？有哪些关键举措？

王志刚：做真正的基础研究，研究真正的问题，这是让我们国家从跟跑迈向领跑的关键之举。当前，我国面临的很多关键核心技术问题，根子是基础理论研究跟不上，源头和底层的东西没有搞清楚，迫切需要进一步加强基础研究和源头创新。

基础研究要奔着真问题去，而不是奔着容易出成果、容易扬名立万的问题去。在研究内容上，既要鼓励好奇心驱动的自由探索，更要从经济社会发展和国家安全中凝练科学问题。在研究方法上，逻辑起点是提出真正的基础研究问题，这是基础研究是否具有重大战略意义、能否成功的前提。在评价标准上，要把是否具有原创性作为根本标准。

下一步，要对基础研究十年规划全面落实，着重做好几方面工作，一是统筹布局国家科技计划基础研究体系，聚焦国家重大战略需求和产业发展中的关键瓶颈，强化应用导向的基础研究，完善共性基础技术供给体系；二是培养造就世界一流的基础研究人才队伍，造就世界级科学家和领军人才，支持培养青年科学家和后备力量，推动学科交叉融合和跨学科研究，布局建设一批基础学科研究中心；三是加大基础研究投入，推动中央财政投入持续增长，引导企业和金融机构以适当方式加大支持，鼓励社会以捐赠和建立基金等方式多渠道投入；四是营造有利于基础研究的生态环境，赋予科研人员更大的人财物支配权和学术自主权，为科研人员心无旁骛、潜心研究提供更好服务，支持广大科研人员勇闯创新“无人区”。

优良的作风学风是科研工作的生命线

新华社记者：科研创新生态是科研工作的土壤，近年来科技部陆续出台了一系列政策，旨在进一步优化科技创新生态、营造风清气正的科研环境，目前取得了哪些成效？下一步还将如何发力？

王志刚：优良的作风学风是科研工作的生命线，事关科技事业成败。前期，科技部会同相关部门充分发挥科研诚信联席会议机制作用，积极构建科技大监督格局，大力弘扬科学家精神，涵养优良学风，我国科研作风学风持续向好态势基本形成。

近年来，新时代科学家精神得到高度认同，涌现了一大批优秀科学家典型。我们加快科研诚信和作风学风建设法制化治理步伐，科技评价制度改革深入推进，建立常态化查处通报机制，形成行之有效的调查工作机制，对学术不端“零容忍”。

然而，科研作风学风建设永远在路上，必须坚持正面引导与监督约束并重，久久为功。一是持续大力弘扬科学家精神，加强作风学风宣传引导；二是推进“破四唯”“立新标”相结合；三是完善科技伦理治理体制机制；四是持续对科研不端行为保持“零容忍”高压态势。

(责编：赵竹青、陈键)