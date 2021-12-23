记者周楠

原标题：奋斗百年路 启航新征程·巩固拓展脱贫攻坚成果丨村规民约接地气 乡村振兴有底气

天刚蒙蒙亮，舒猛秋和往常一样，顶着凛冽寒风，早早来到屠宰场。他麻利地把一袋袋羊肉扛上肩头，装进车厢，堆放整齐，希望快点送到集市上，赶上早市，卖个好价钱。

一旁的村民竖起大拇指：“谁敢相信，以前的懒汉，现在变得这么勤快。”

湖南省平江县梅仙镇三里村李家组部分村民在讨论制定村规民约的条文（9月15日摄）。新华社发（廖维 摄）

舒猛秋过去是湖南省平江县梅仙镇三里村的建档立卡贫困户。2018年脱贫后，他放弃了勤劳苦干，变得游手好闲，一味琢磨赚轻松钱，经常外出跟人打牌，一年下来，家里的地荒了，还欠了一些债。

三里村村支书李端阳看在眼里急在心里，找来村干部和村民小组组长商量办法。“大家讨论后达成共识，这不能光靠外部帮扶，要让他自己下定决心。”李端阳说。

村里决定双管齐下。2019年上半年，舒猛秋所在的坎上组连续召开村民户主会、家庭主妇会，提出“村民自己制定村规民约，确定优良家风标准”。

舒猛秋成为会上的焦点。长辈们语重心长对他提出规劝，同辈熟人直白地指出：“你打牌的行为产生了很坏的影响，也不利于你家孩子的成长。”舒猛秋意识到问题的严重性，当场表态一定改。

会上，村民共同制定了“禁止打牌赌博、禁止大操大办”等村规民约条文，明确在年度评定家风星级时，违反规定的家庭不得评为星级家庭。

湖南省平江县梅仙镇三里村（9月15日摄，无人机照片）。新华社发（廖维 摄）

为帮助舒猛秋尽快走上正轨，梅仙镇党委安排一名镇干部，三里村安排一名村干部、一名党员和舒猛秋结对，经常上门找他谈心，帮他找问题、寻出路、换状态。舒猛秋思想逐渐转变，不再打牌，开始找活儿干，跟邻居的关系变得和睦起来。“自己参与定的标准，还是要认，该改的就要改。”他说。

今年10月，三里村召集全村党员、组长和群众代表，对照村规民约开展年度家风星级评定，一致评选舒猛秋一家为“五星级文明家风家庭”。舒猛秋说：“我以后要更加努力，两年后争取盖个新房。”

梅仙镇党委书记曾要军感慨地说：“过去，不少村规民约是村干部闭门造车，没有真正体现群众的想法，得不到群众的认可，自然没法执行，一定要让村规民约‘接地气’。”

三里村有22个小组，各小组情况不一，村规民约也不相同。李端阳说：“各组开会，由大家一起讨论和投票，逐条逐项制定村规民约，很大程度上保证了村民遵守公约的积极性和自觉性。”

靠近果园的全和组村民易取勤告诉记者，路过果园，顺手偷摘几个水果，看似问题不大，但有村民认为这反映了一个地方的风气，所以将“禁止盗采水果”写进了村规民约。“我们执行得很坚决，谁违反了，就会被公示，会被上门谈话，现在再也没人偷水果了。”他说。

通过组织村民一起定规矩、立良俗、破陋习，三里村逐渐形成清新、文明、上进的好风气，营造了人人遵守村规民约、户户争当文明家庭的良好氛围。今年9月，在农业农村部办公厅等部门推介的第二批全国村级“文明乡风建设”典型案例中，三里村的做法得到肯定。李端阳表示：“乡风文明是乡村振兴的发动机之一，大家精气神足了，经济发展也更有动力了，我们村2018年脱贫摘帽，去年全村人均收入增加到1.1万元，接下来会越来越好。”

(责编：赵竹青、陈键)