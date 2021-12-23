记者高敬

原标题：“瞄准”碳中和：2021年绿色低碳发展扫描

回眸2021年，“双碳”“碳达峰碳中和”是这一年的热词，还有人称今年为碳中和行动“元年”。

碳达峰碳中和工作顶层设计出台，新能源项目落地开工，绿色低碳技术广泛应用……2021年，我国低碳转型迈出坚实步伐。

政策发力，明确碳达峰碳中和路线图

力争2030年前实现碳达峰、2060年前实现碳中和，是一场广泛而深刻的经济社会系统性变革。打好这场硬仗，要把碳达峰、碳中和纳入经济社会发展和生态文明建设整体布局。

在国家应对气候变化战略研究和国际合作中心主任徐华清看来，党中央对碳达峰碳中和工作重视程度前所未有，碳达峰碳中和的全社会动员程度和参与广度前所未有，围绕实现碳达峰碳中和的挑战和机遇也前所未有。

作为贯穿碳达峰、碳中和两个阶段的顶层设计，《中共中央 国务院关于完整准确全面贯彻新发展理念做好碳达峰碳中和工作的意见》10月对外公布。这是碳达峰碳中和“1+N”政策体系中的“1”，发挥统领作用，提出10方面31项重点任务，明确了碳达峰碳中和工作的路线图、施工图。

随后，《2030年前碳达峰行动方案》公开，这是碳达峰阶段的总体部署，是“N”中为首的政策文件，聚焦“十四五”和“十五五”两个碳达峰关键期，提出了提高非化石能源消费比重、提升能源利用效率、降低二氧化碳排放水平等方面主要目标。

徐华清表示，意见和方案的出台，对加快形成碳达峰碳中和政策和行动体系，进一步明确时间表、路线图和施工图，进一步统一认识、汇聚力量和形成合力具有重大意义。

在顶层设计统领下，能源、工业、建筑、交通等重点领域和煤炭、电力、钢铁、水泥等重点行业的实施方案将陆续发布，与科技、碳汇、财税、金融等保障措施一起，共同形成碳达峰、碳中和“1+N”政策体系。

这是2021年12月8日拍摄的中节能（甘肃）风力发电有限公司玉门昌马风电场的风机。 新华社记者 范培珅 摄

绿色转型，降碳行动迈出坚实步伐

浩瀚海面上，风机迎风转动。11月，中国广核集团汕尾后湖50万千瓦海上风电项目91台风机全部并网发电。

茫茫戈壁上，太阳能光伏板熠熠生辉。近期，内蒙古、甘肃、青海、宁夏4省区集中开工一批大型风电光伏基地项目，总规模近3000万千瓦。

中国社科院学部委员、北京工业大学生态文明研究院院长潘家华注意到，随着新建光伏发电、风电项目成本不断下降，从2021年起我国对新备案集中式光伏电站、工商业分布式光伏项目和新核准陆上风电项目，中央财政不再补贴，实行平价上网。

他还介绍，今年我国新能源汽车数量实现跨越性突破。来自中国汽车工业协会的数据显示，1至11月，我国新能源汽车产销量分别达302.3万辆和299万辆，同比增长均为1.7倍。

今年以来，一系列举措落地、发力，助力“双碳”目标——

全国碳市场正式启动上线交易，一经启动即成为全球最大规模碳市场，进入12月，碳市场交易升温明显；《关于推动城乡建设绿色发展的意见》出台，从绿色建筑、绿色建造等方面提出系统解决思路，提出大力推广超低能耗、近零能耗建筑等；《“十四五”工业绿色发展规划》发布，明确碳排放强度持续下降、污染物排放强度显著下降、能源效率稳步提升等发展目标……

国家电网发布碳达峰碳中和的行动方案；三峡集团明确碳达峰碳中和的时间表；中国宝武钢铁集团宣布力争2035年实现减碳30%……

更绿色的产业，更低碳的生活。选择低碳出行、选购节能产品、拒绝食品浪费等绿色生活方式蔚然成风。上海、湖北、广东等地探索建设相关试点，低碳理念更加深入人心。

2021年11月26日，在河南省宝丰县龙兴湖公园，市民使用充电桩为新能源车充电。 新华社发（何五昌 摄）

久久为功，向碳达峰碳中和目标坚定不移推进

中央经济工作会议指出，实现碳达峰碳中和是推动高质量发展的内在要求，要坚定不移推进，但不可能毕其功于一役。

“传统能源逐步退出要建立在新能源安全可靠的替代基础上”“立足以煤为主的基本国情”“狠抓绿色低碳技术攻关”“科学考核”“确保能源供应”……中央经济工作会议对推进碳达峰碳中和工作作出一系列部署。

要看到，在各地探索绿色低碳转型的同时，一些地方出现“碳冲锋”“运动式减碳”等问题，这都不符合党中央的要求，要完整准确全面贯彻新发展理念，做好碳达峰碳中和工作。

潘家华表示，碳达峰碳中和是一项复杂而长期的工作，需要久久为功，目标上要坚定不移，策略上要稳中求进，要充分考虑国内能源结构、产业结构等基本国情，不能追求一步到位、一蹴而就，不能搞“一刀切”。

面向未来，绿色低碳技术的重要性不言而喻。“必须强化国家战略科技力量，及早部署低碳前沿技术研究并实施突破。”徐华清说。

他提出，要依托低排放技术研发推广及应用，建设新能源汽车充电桩、智能电网、零碳建筑等新型低排放基础设施。发展绿色零碳产业和经济体系，在数字经济、清洁能源、智慧城市等高科技、高效益和低排放领域培育新的增长动能。

(责编：赵竹青、陈键)