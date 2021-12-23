记者屈凌燕、魏一骏、林光耀

原标题：“产业大脑+未来工厂”引领浙江新“智造”

制造业是浙江的立省之本、强省之基。在“产业大脑+未来工厂”推动下，浙江省产业数字化和数字产业化的步伐越来越快，数据生产要素的放大、叠加、倍增作用被充分激发，引领更多有条件的制造企业和产业集群主动智变升级。

“产业大脑”支撑中小企业数字化转型

年关将至，浙江省绍兴市新昌县普佑机电科技有限公司的厂房内热火朝天，电机声隆隆，却人声寥寥。

“从两人一线，到一人多线，员工最多时400个人，现在110人就可以解决。”作为第一批体验“产业大脑”数字化改造的企业，普佑机电总经理黄永龙介绍，同等产值下企业每月电费从25万元降到20万元，利润从9.9%增长到12%，员工平均薪酬也提升了35%。

“产业大脑”以工业互联网为基础，以数据为资源要素，集成产业链、供应链、资金链、创新链，融合政府侧和市场侧，贯通生产端与消费端，为企业生产经营提供数字化赋能，为产业生态建设提供数字化服务，为经济治理提供数字化手段。

新昌县经信局副局长赵憨君告诉记者，依托本地轴承自动化设备龙头企业陀曼制造为轴承企业打造的“产业大脑”和量身定制的系统接口，目前新昌轴承行业已有2万余台设备接入平台，设备综合利用率从48%提升到63%，能耗下降10%，服务响应时间从60分钟缩减到20分钟，行业整体竞争力大大提升。

电机“产业大脑”运营平台界面。（新华社记者林光耀摄）

在绍兴上虞，利用电机“产业大脑”的供应链板块，中小企业可以通过集体议价、抱团采购的方式，解决企业最关注的原材料成本控制问题。在宁波，化工“产业大脑”的物资联储联备功能打通了生产链上各个企业的仓库，需要什么备件，只要在线发布，就能第一时间就近配齐。

“产业大脑”铸强制造企业产业链创新链。今年前三季度，浙江规上工业增加值同比增长16.6%，高于全国4.8个百分点；规上工业新产品产值增长35.4%；新产品产值率39.5%，同比提高2.6个百分点。

“未来工厂”引领“智造”新方向

日均生产105万片单晶电池片，AI检测200毫秒完成……走进浙江省首批“未来工厂”横店东磁5G+智慧工厂，5G网络连接起了全生产线1000多个终端，从生产、管理、物流到检测等各个系统实现了联网互通。

“原先厂区208台移动AGV机器人平均一天掉线10次，每次2分钟，现在利用稳定的5G网络，掉线率降为0。”中国移动金华分公司横店东磁5G+智慧工厂项目经理滕乐说，“未来工厂”不仅在于降本提质，更从布局设计开始，引入大数据分析工具提升管理效率，并通过总结底层规律进行归纳和迭代，为光伏产业明确了未来智能制造升级的方向。

“未来工厂”横店东磁的车间，各个终端通过5G网络互联互通。（受访者供图）

从引领型的“头雁工厂”，如正泰、吉利、海康；单项冠军型的“链主工厂”，如老板、大华、巨石；平台型的“协同工厂”，如阿里迅犀、中策、东磁；到技术型的“硬核工厂”，如春风动力、鼎力、东方电缆……2020年，浙江省打造了首批12家“未来工厂”，率先提出并探索“未来工厂”建设的路径和标准。2021年，浙江省再次确定33家企业开展“未来工厂”试点建设。

浙江省工业和信息化研究院院长兰建平表示，浙江培育建设的“未来工厂”所处行业和各自优势不尽相同，但在创新应用数字孪生、人工智能、大数据等信息技术，积极探索协同制造、共享制造、个性化定制、“产品+服务”等智能制造新模式、新业态方面，均找准了自己的路子。

数字变革，不止于眼下，更在于未来

2013年起，浙江开始实施“机器换人”，目前在役机器人数量超过10万台，规模以上工业人均劳动生产率累计提高了51.2%。

2018年起，浙江实施“机器换人”升级版——智能化改造提升行动。目前，浙江省级数字化车间、智能工厂已达263家，累计上云企业超40.5万家，重点制造行业典型企业装备数控化率达60.7%、工业设备联网率达42.3%，产业数字化指数全国第一。

从“机器换人”到“产业大脑+未来工厂”，浙江制造朝着浙江“智造”方向久久为功。

作为新生的制造业模式，“产业大脑+未来工厂”仍未成熟。一方面当前数据开放受制于隐私、标准和技术等原因，不同地方的开放程度不统一；另一方面未来工厂建设的成本依然较高，相关人才不足。

“‘产业大脑’是支撑，‘未来工厂’是引领，能够推动制造业模式变革，打造高品质、高效能、低成本、绿色化的中国制造新生态。”中国工程院院士、上海交通大学校长林忠钦表示，数字变革，不止于眼下，更在于未来。顺应新一轮科技革命和产业变革机遇，“产业大脑+未来工厂”建设仍将不断探索完善。

(责编：赵竹青、陈键)