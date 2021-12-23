原标题：“揭榜挂帅”为世界级盐湖产业基地“强内核”

攻克氯化镁脱水核心技术，是一项世界性难题。

坐拥全球盐湖战略性资源，却无法突破核心技术壁垒。浩瀚盐池宝藏“待嫁闺中”，巨大金属镁产能释放受限，青海构建世界级盐湖产业基地的脚步，似乎在“十四五”开局之年遇阻。

盐湖产业潜力巨大 技术难题亟待攻克

青海，是我国盐湖分布的最大“富矿”，丰富的钾、镁、锂等盐类资源潜在经济价值巨大。青海盐湖资源的开发利用，直接关乎我国现代农业、新能源、新材料等产业的可持续发展。

“要立足高原特有资源禀赋，加快建设世界级盐湖产业基地。”2016年8月以来，习近平总书记先后三次为青海盐湖产业发展指明方向、谋划蓝图。面对建设世界级盐湖产业基地目标的重大机遇，保护盐湖生态环境、高效绿色开发盐湖资源、推动盐湖产业高质量发展，是当前及未来一段时期青海坚定的选择。

打通盐湖产业重大关键技术瓶颈，推进盐湖金属镁一体化项目顺利达产达标，正是青海构建世界级盐湖产业基地的强大“内核”。

青海盐湖氯化镁储量达30多亿吨，居全国首位。由于镁具有铝的特性，在铝资源短缺的今天，取之不尽的镁资源替代日益枯竭铝资源已经成为趋势。

青海察尔汗盐湖，是我国最大的氯化物型钾镁盐矿床，已探明氯化镁表内储量为16.5亿吨，可供生产原镁4.2亿吨。2008年，青海盐湖工业股份有限公司引进挪威某公司技术，启动实施了以年产10万吨电解金属镁装置为核心的金属镁一体化项目。项目建成后，金属镁装置4个主生产单元中，关键核心的氯化镁脱水单元由于受气候、海拔、原料来源、氯化氢循环途径等诸多因素影响，装置未能实现稳定生产，严重制约了后续金属镁装置的稳定运行和达标达产，氯化镁脱水这项核心技术成为世界性难题。

11月24日，青海省科技厅相关负责人告诉科技日报记者，“青海盐湖氯化镁脱水核心技术一经攻克，将根本性扭转盐湖镁产业绿色发展受阻的局面，全面释放金属镁产能，打通电解金属镁—镁合金产业链条，为青海加快建设世界级盐湖产业基地作出积极贡献”。

创新探索“揭榜挂帅”青海盐湖大有可为

青海科技创新人才少、底子薄，关键核心技术买不来、要不来、讨不来，“跳出青海看青海”实行“揭榜挂帅”成为最佳答案和必然选择。

“揭榜挂帅”制，旨在瞄准关键核心技术重点攻关，最大程度调动社会各界智力潜能，以最快速度找到切实可行的解决方案。于青海，这无疑是一项全新的开拓性创举，其可行性、未知性、困难性、实操性无从想象。

对此，青海省科技厅党组成员、副厅长苏海红表示，以问题和需求为导向的“揭榜挂帅”在解决技术问题方面具有明显优势，要充分调动和发挥全国科研力量，重点攻克盐湖资源综合开发利用中的关键科学问题。

在科技体制改革探索中敢啃“硬骨头”、勇闯“无人区”，开放的青海付诸实践。

2021年4月，青海省科技厅充分征询国内专家意见，经青海省人民政府同意，决定将《盐湖老卤制备无水氯化镁关键技术》作为青海省“揭榜挂帅”的首个项目，重点攻关解决盐湖卤水原料适应性研究及精制等内容，优化水氯镁石脱水装置生产示范线，实现达标达产稳定运行。

今年4月19日，青海盐湖镁资源“揭榜挂帅”项目以青海省科技厅联合青海汇信资产管理公司共同为发榜单位，面向全国公开“发榜”广招贤能。

随后，先后有12家全国企业和高校意向揭榜或联合组成研发团队“跃跃欲试”。经专家评审委员会评审论证，2020年度青海省科学技术奖励大会上，山东天力能源股份有限公司作为青海省首个“揭榜挂帅”项目揭榜单位正式“中榜”……

不到半年，青海首个“揭榜挂帅”项目完成了从发榜、论证到揭榜的完美落地。这一举措，不仅是青海积极响应国家重大关切的具体举措，更是真正解决青海盐湖产业关键核心技术问题的有效措施。

党的十九届六中全会提出，加快实现高水平科技自立自强，对建设世界科技强国、实现中华民族伟大复兴具有重要意义和支撑。苏海红认为：“落实新发展理念需要强化以科技创新为核心的全面创新，构建新发展格局关键在于加快实现科技自立自强，青海在‘揭榜挂帅’方面的有益探索，正是落实新发展理念，加快青海科技自立自强的具体举措。”

天下英才聚而用之，“揭榜挂帅”释放出的科技创新动能，将使青海镁产业迎来前所未有的发展机遇。

(责编：赵竹青、陈键)