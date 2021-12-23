人民网北京12月23日电 （记者车柯蒙）近期，一份研究报告披露了我国个税汇算的部分数据。

2019年，中国首次将工资薪金、劳务报酬等四项收入合并为综合所得，计算全年应纳个人所得税。简单来说，就是在平时已预缴税款的基础上，“查遗补漏、汇总收支、按年算账，多退少补”。

两年多来，有多少纳税人操作了退税、平均退税金额如何、电子申报率多少、退税流程是否方便、退税款需要多少天到账？中国国际税收研究会课题组发布的《中国个人所得税年度汇算的国际比较研究》（以下简称《报告》）揭示了答案。

《报告》以近两年全国汇算清缴数据为样本，选取美国、加拿大等六个国家（地区）的个人所得税申报数据进行比较研究，在国际视野中评估中国个人所得税年度汇算的实际效果。

《报告》显示，中国2019年和2020年两年平均的人均退税额为581.61元。这远低于美国、加拿大、澳大利亚、日本、中国香港特别行政区和中国台湾地区的人均退税额。

比如，美国2015年-2020年六年平均的人均退税额为20902元人民币，日本2015年-2018年四年平均的人均退税额为5365元人民币。个税汇算退税额越小，意味着政府对纳税人占用资金越少，有助于降低纳税人个税负担。

根据《报告》，中国2019年和2020年平均年度汇算退税率为48.65%，这意味着中国参加汇算申报人数中，约一半人需要退税，低于美、日两国10个百分点。

退税率是指申报退税人数占参加汇算申报总人数的比重。鉴于相关国家历史退税率呈平稳态势，这表明，在中国当前的个人所得税制度下，个税年度汇算退税率在国际上属于合理水平，从另一侧面反映出中国个人所得税预扣预缴制度设计较为精准、高效，在保障预扣预缴阶段税款充分入库的同时，将需要通过年度汇算退税的人数占比控制在合理区间内。

《报告》同时显示，汇算期内，中国2019年、2020年不补不退人数占参与汇算总人数分别为42.96%、35.20%，平均39.08%，大量纳税人在办理年度汇算过程中发现自己预扣预缴税额与年度汇算应纳税额完全一致，只需简单确认便完成了申报，税收负担大为减轻。中国年度汇算不补不退率远高于部分发达国家，说明了中国个税预扣预缴制度的精准性。

这得益于我国现行的预扣预缴和汇算清缴制度有效避免了“先多预缴、再多退税”的麻烦，尽可能使大多数纳税人在预扣预缴环节就精准预缴税款、提前享受改革红利。

从税制设计角度看，我国坚持“以人民为中心”的发展理念，在设计制度时充分推演、分析，将退税额、退税率控制在合理范围内，有助于降低纳税人税收负担，增强纳税人获得感。

在个人所得税电子申报率方面，中国电子申报率在国际上处于较高水平，个税APP在年度汇算中的应用是“互联网+”与税收管理相结合的里程碑式进展。

从退税时间上来看，美国电子申报退税时间是24小时-21天、有些情况下还超过21天，纸质申报为6周-8周；加拿大电子申报退税时间平均2周，提交纸质申报单退税时间8周，居住在加拿大境外并提交非居民个人所得税申报表，则最多需要16周的时间才能退税；澳大利亚退税时长为电子申报2周，纸质申报10周。中国电子申报率已经超过95%，相应的退税时间一般在3-14天，平均为11.84天，快于上述国家平均水平。

个人所得税作为直接税体系的重要组成部分，在国际上广受关注，世界各国均不断致力于改革与完善个人所得税制度和征管服务配套措施。尽管不同国家对个人所得税课税制度的设计各有不同，但对于年度汇算制度设计、征收管理、纳税服务等诸多方面，均有互为借鉴之处。

《报告》认为，中国两次年度汇算的成功实施，是中国个人所得税制改革，特别是自然人税收征管改革进程中的一个重要里程碑。

(责编：赵竹青、吕骞)