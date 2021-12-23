人民网北京12月23日电 （记者王连香）据国家发改委消息，12月22日，京津冀协同发展“十四五”交通一体化重大项目之一——北京城市副中心至河北廊坊大厂县厂通路北京段、河北段同步开工建设。厂通路全长约7.9公里，含新建约1.6公里长的跨潮白河大桥一座，道路及桥梁总投资约9.6亿元，预计2024年竣工通车，建成后将成为北京市通州区与河北省廊坊北三县之间的又一重要通道。

为贯彻落实《国务院关于支持北京城市副中心高质量发展的意见》以及《北京市通州区与河北省三河、大厂、香河三县市协同发展规划》，推进北京城市副中心、通州区与河北省三河、大厂、香河三县市一体化高质量发展，按照京津冀协同发展领导小组办公室要求，办公室综合组多次召开工作协调机制会议并开展现场调研和督促协调，推动北京市、河北省有关方面加快推进通州区与北三县之间的跨界道路建设，提升交通基础设施互联互通水平和通行效率。

截至目前，北京城市副中心与廊坊北三县已建成燕潮大桥等跨潮白河桥梁5座、京秦高速和徐尹路等跨界联通道路10条，为北京城市副中心带动周边地区一体化高质量发展提供了有效支撑。

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