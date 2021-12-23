原标题：北交所开市后迎来首只新股申购 新股中签后不存在弃购

北交所开市后迎来首只新股申购。12月22日，威博液压开启网上申购，发行代码为“889688”，发行价9.68元，市盈率18.59倍，同行可比上市公司市盈率平均值为43.54倍。

据了解，该股单一账户申购上限40.27万股，顶格申购需配市值402.7万元。

据北交所公布的数据显示，11月15日至12月14日，北交所开市首月合计成交478.97亿元，日均成交量较此前精选层增加3.07倍，股票日均换手率1.46%，较原精选层提高0.74个百分点。其中，市场内11只新股在首月集体上涨，平均涨幅为110.84%。

北交所新股首日涨幅惊人，不少新股开市首日即大涨2倍以上，同心传动上市首日涨幅更是高达494%。

据了解，这次威博液压上市吸引了8家机构在战略配售环节认购1763.48万元，战投阵容包括了华夏基金、嘉实基金、南方基金、易方达基金4家知名公募。

公开信息显示，威博液压成立于2003年3月，2017年4月公司正式挂牌新三板并在2021年6月通过调层进入新三板创新层。威博液压属于国内液压行业的标杆企业，国内市场占有率超过30%。

据招股书显示，2018-2021年上半年威博液压实现营业收入分别约为1.68亿元、1.8亿元、2.18亿元和1.51亿元，对应实现归属净利润分别约为1792.77万元、2049.4万元、2654.04万元以及1955.89万元。

未经审计的数据显示，威博液压2021年预计营收为3亿元至3.5亿元，同比上升37.51%至60.43%，净利润为4000万元至4500万元，同比上升50.71%至69.55%，扣除非经常性损益后归属于母公司所有者的净利润为3600万元至4000万元，同比上升45.64%至61.83%。

另据北交所规定，新股中签后是不能不缴款的，因为参与北交所新股申购的时候，会在账户里面提前冻结相应的资金，中签之后中签者账户里面的资金会直接被系统划走，换句话说，就是不能不缴款的，没有弃购这一说。而且根据交易所的相关规定，投资者中签后应依据中签结果履行资金交收义务，如账户因新股中签而冻结中签缴款资金，该部分资金暂不支持解冻。所以如果不看好该新股，请谨慎申购，就是直接不参与申购就行，若是中签了不缴款会有处罚，但是不参与申购的话，是没有什么不良影响的。

文/本报记者 刘慎良

(责编：赵竹青、陈键)