人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

我国建成温室气体及碳中和监测核查支持系统

可准确跟踪监测二氧化碳排放量

2021年12月23日10:01 | 来源：人民网－人民日报
小字号

　　本报北京12月22日电  （记者李红梅）记者日前从中国气象局获悉：我国首个温室气体及碳中和监测核查支持系统已建成。该系统依托中国气象局59个温室气体在线监测站高精度二氧化碳浓度数据，辅以碳卫星二氧化碳柱总量数据，可获得全球1×1度、中国区域45×45千米、城市5×5千米格点人为和自然碳通量变化，准确跟踪监测二氧化碳排放有关信息和数据，助力实现碳达峰、碳中和目标。

　　据中国工程院院士、中国气象局碳中和中心主任张小曳介绍，该系统是在2019国际IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）国家清单改进指南中提出的可监测、可核查、可支撑的方法体系下建立，可为全球、全国、地区及格点尺度人为碳排放总量变化、自然碳汇变化提供客观、全面和及时的监测与核查支持，还可对比统计部门上报的地区和不同行业碳排放数据，在正确认识各重点排放源排放的二氧化碳、减排潜力，并监督其落实减排目标方面，更好地为政府管理决策提供全面扎实的信息和数据。同时，准确跟踪监测各部门、各行业的二氧化碳排放量，有助于碳排放配额的合理分配，使碳排放权交易市场更加有效发挥作用。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月23日 13 版）
(责编：赵竹青、陈键)

分享让更多人看到

推荐阅读
不以保护创新为目的申请专利？9家机构被重罚
　　人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）据国家知识产权局消息，该局近日依法对5家专利代理机构给予吊销专利代理机构执业许可证的行政处罚，对4家专利代理机构给予责令停止承接新的专利代理业务6至12个月的行政处罚。 据介绍，今年2月、5月，国家知识产权局在专利申请质量监测工作中发现，上述9家机构中有8家代理不以保护创新为目的的非正常专利申请数量特别巨大，且人均专利代理量存在持续过高的情况。…
京津冀协同发展重大交通项目厂通路北京段、河北段同步开工建设
　　人民网北京12月23日电 （记者王连香）据国家发改委消息，12月22日，京津冀协同发展“十四五”交通一体化重大项目之一——北京城市副中心至河北廊坊大厂县厂通路北京段、河北段同步开工建设。厂通路全长约7.9公里，含新建约1.6公里长的跨潮白河大桥一座，道路及桥梁总投资约9.6亿元，预计2024年竣工通车，建成后将成为北京市通州区与河北省廊坊北三县之间的又一重要通道。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部