我国建成温室气体及碳中和监测核查支持系统
可准确跟踪监测二氧化碳排放量
2021年12月23日10:01 | 来源：人民网－人民日报
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本报北京12月22日电 （记者李红梅）记者日前从中国气象局获悉：我国首个温室气体及碳中和监测核查支持系统已建成。该系统依托中国气象局59个温室气体在线监测站高精度二氧化碳浓度数据，辅以碳卫星二氧化碳柱总量数据，可获得全球1×1度、中国区域45×45千米、城市5×5千米格点人为和自然碳通量变化，准确跟踪监测二氧化碳排放有关信息和数据，助力实现碳达峰、碳中和目标。
据中国工程院院士、中国气象局碳中和中心主任张小曳介绍，该系统是在2019国际IPCC（联合国政府间气候变化专门委员会）国家清单改进指南中提出的可监测、可核查、可支撑的方法体系下建立，可为全球、全国、地区及格点尺度人为碳排放总量变化、自然碳汇变化提供客观、全面和及时的监测与核查支持，还可对比统计部门上报的地区和不同行业碳排放数据，在正确认识各重点排放源排放的二氧化碳、减排潜力，并监督其落实减排目标方面，更好地为政府管理决策提供全面扎实的信息和数据。同时，准确跟踪监测各部门、各行业的二氧化碳排放量，有助于碳排放配额的合理分配，使碳排放权交易市场更加有效发挥作用。
《 人民日报 》（ 2021年12月23日 13 版）
(责编：赵竹青、陈键)
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