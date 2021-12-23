本报记者 张天培

迁徙到云南省昭通市大山包保护区大海子湿地的黑颈鹤。

龙 江摄（人民视觉）

自然资源作为国家发展之基、生态之源、民生之本，在经济社会发展和生态文明建设中承担着重要的支撑作用，关系中华民族永续发展。

不久前，十三届全国人大常委会第三十一次会议首次听取审议了国务院关于2020年度国有自然资源资产管理情况专项报告。

“通过人大监督摸清国有自然资源资产家底，向全国人民报出一份国有自然资源资产的明白账，切实保障人民的知情权、参与权和监督权，有利于加快构建国有自然资源资产治理格局，提升管理和治理水平，使国有自然资源资产更好服务国家发展、造福人民。”全国人大常委会预算工委调研室主任张永志说。

尽可能采用先进技术手段，减少可能出现的人为干扰，千方百计提高数据质量

截至2020年底，我国国有土地面积为52333.8万公顷，水资源总量为31605.2亿立方米；全国共有自然保护地9200个，国家重点保护野生动物980种，海洋生物2万多种；锰、锂、石墨等战略性矿产储量大幅增长，发现玛湖等17个亿吨级大油田和安岳等21个千亿立方米级大气田；“十三五”期间累计完成造林5.45亿亩，退耕还林5438万亩，森林覆盖率提高到23.04%，完成防沙治沙任务超880万公顷；南水北调东中线累计调水400多亿立方米，直接受益人口达1.2亿人……

为了更准确摸清殷实家底，汇集2.95亿个调查图斑，建立覆盖国家、省、地、县四级的国土调查数据库，创新运用“互联网+调查”机制，引入第三方加强对调查成果的质量评估，2021年8月，自然资源部公布第三次全国国土调查（以下简称“三调”）数据成果。

7轮反复核查整改，4轮专项督察。“‘三调’为了确保调研结果的准确、科学、可靠，坚持‘尽可能采用先进技术手段，减少可能出现的人为干扰，千方百计提高数据质量’的原则，严格执行分阶段、分层级检查验收制度，县级初始调查成果平均经过了7轮反复核查整改，在调查关键节点先后开展4轮专项督察。”自然资源部自然资源所有者权益司司长廖永林说。

廖永林告诉记者，为了进一步掌握我国自然资源的整体情况，自然资源部会同有关部门探索构建自然资源调查监测体系，统一自然资源领域的分类标准，组织开展一批重大基础调查和专项调查，推进自然资源统一确权登记，推进全民所有自然资源资产清查、核算等试点。

建立健全国有资产管理情况人大监督评价指标体系

治理格局从“分散”到“统一”、调查监测从“单项”到“系统”、国土空间规划管制从“交叉”到“统筹”、节约集约利用从“浅层”到“深度”、行政审批服务从“便管”到“便民”……“听取和审议国有自然资源资产管理情况报告，有利于通过人大监督，坚持问题导向，规范国有自然资源资产管理，推进相关重点改革，进一步提高国有自然资源资产科学保护和节约集约利用水平。”张永志说。

2018年，福建省政府出台《综合性生态保护补偿试行方案》，并在23个县（市）展开试点。这种创新做法给当地带来了生态环境的实际变化。数据显示，2020年底，23个试点县（市）的空气质量优良天数比高达99.8%，森林覆盖率平均值高达76.9%。

总结福建全流域生态补偿的经验做法；围绕“双碳”目标，调研碳市场交易试点情况……为做好此次专项报告审议工作，全国人大常委会预算工委和全国人大财经委、环资委组成专题调研组，召开座谈会，实地调研，开展课题研究，并书面征集全国人大代表意见建议，最终形成国有资产管理情况监督调研报告和相关专项调研报告，在肯定国有自然资源资产管理取得成效基础上，揭示了存在的问题，并有针对性地提出了意见建议。

张永志介绍，为了进一步提高人大监督的精准性和科学性，2018年以来，全国人大常委会一直进行国有资产管理情况人大监督评价指标体系建设，目前已形成企业国有资产和行政事业性国有资产的监督评价指标。今年正在开展国有自然资源资产管理人大监督评价指标研究，依托这个评价指标体系形成的包括25项指标的分析材料对常委会审议发挥了重要作用。

充分发挥人大监督在国有资产治理中的重要作用

不久前，三江源、大熊猫、东北虎豹、海南热带雨林、武夷山等5个国家公园正式设立，保护面积达23万平方公里，涵盖了我国陆域近30%的国家重点保护野生动植物种类，在提升生态产品供给能力、维护国家生态安全等方面发挥了重要作用。

国有自然资源资产不同于其他国有资产，具有天然性，必须采取特殊的管理方式。“要分清国有自然资源资产的生态功能价值和经营功能价值，根据其不同的公益性和经济性属性，采取不同的管理模式和考核监管模式，确定科学合理的考核评价体系。”全国人大常委会委员那顺孟和建议。

如何发挥好森林、草原、湿地、海洋等自然资源在碳达峰、碳中和中的碳汇能力、碳汇作用？那顺孟和建议，深入研究如何计算和评价森林、草原、湿地在碳达峰、碳中和中的固碳作用，确立生态产品价值核算方法。

审议专项报告时，有委员建议提升国有自然资源资产监管法治化水平。全国人大常委会委员李锐建议：“进一步健全国有资产监督法律制度，特别是持续健全自然资源资产管理法律体系，为人大监督国有资产管理提供坚强的法律保障，确保人大依法履行监督职权。”

“下一步，全国人大常委会将按照相关法律要求建立健全整改问责跟踪监督机制，对突出问题、典型案件建立督办制度，建立人大国有资产监督与国家纪检监察监督的有效衔接机制。”张永志表示，要真正让人大国有资产监督“长出牙齿”，充分发挥人大监督在国有资产治理中的重要作用。

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 18 版）

(责编：赵竹青、陈键)