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让公众更好感知前沿科技魅力（人民时评）

余建斌
2021年12月23日10:02 | 来源：人民网－人民日报
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　　“飞天梦永不失重，科学梦张力无限！”当“太空教师”王亚平再度说出这句话，一堂别开生面的太空授课画上了圆满句号。不久前，在距地球400公里的中国空间站，翟志刚、王亚平、叶光富为广大青少年上了一堂精彩的太空科普课。这是时隔8年中国航天员再次进行太空授课，也是中国空间站首次成为“最高讲台”。

　　科学研究特别是基础研究的出发点，往往来自科学家探究自然奥秘的好奇心。“天宫课堂”恰恰是最能激发人们好奇心的方式之一。把教学场地搬到空间站，能看到平时难以呈现的独特画面，比如微重力环境下人体运动、液体表面张力等现象。“我真的不知道在太空，气泡是可以留在水球里面的。”一位观看现场直播的学生啧啧称奇。同时，空间站本身就是引人入胜的人造科技景观。作为最前沿的科技产品，它代表了中国人用脚步丈量宇宙所抵达的远方。空间站里独特的工作生活场景和物理学现象提醒人们，其后还有一个更大的未知世界，激起人们内心深处的探索欲。科学的种子撒向充满好奇的心灵，让更多梦想长成参天大树。

　　一堂约60分钟的太空科普课，背后的科技支撑十分强大，集中体现了我国多方面的科技进步和创新。400公里高处，宽敞明亮的“天宫课堂”、流畅的天地双向互动……相比在天宫一号进行的首次太空授课，空间站的课堂展示空间更大，通信保障技术更加成熟，可以进行更充分的天地互动。从抵抗失重环境下肌肉萎缩的小小“企鹅服”，到航天员喝上再生水，一个个细节见证着我国航天科技事业的日新月异。更不必说，高难度高风险的太空出舱已成为中国航天员“必备技能”。他们在太空中展示鲜艳的五星红旗，不仅凝聚成美好的记忆，也在无形中增加了中国人心底的自信。

　　“天宫课堂”不仅是知识的课堂，也是沟通的桥梁。有专家指出，载人航天、深空探测等太空探索投入高、门槛高、回报周期长，尤其需要人们的理解和支持，建立公众和航天事业之间的桥梁格外重要。抓住最佳时机开展公众科普教育，有助于让普通人对中国航天事业产生更科学的认知。太空资源极其珍贵，航天员在繁忙的飞行任务中抽出时间进行太空授课，正是为了帮助公众了解太空科学的特点，并用我国航天事业的最新成果激励奋斗豪情、鼓励梦想远航。最近，在“全球拍天宫”活动中，许多人用手机成功拍摄到了空间站过境视频，为这颗夜空中最亮的“中国星”划过天空而兴奋、骄傲。

　　科技的不断进步和大众的科学热情总在相互促进。当前，我国越来越多的科技创新直面世界科技前沿，具有长远影响的重大科技项目、科技成果也不断增多，需要更多类似“天宫课堂”这样的科普形式，带动更广泛的公众参与。以更直观、更生动的方式让公众和前沿科技“相遇”，会进一步激发人们对科学的兴趣，提升自身的科学素养，使蕴藏在亿万人民中间的创新智慧充分释放，使创新发展的科技普及之翼与科技创新之翼并展共振，助力创新型国家建设。


　　《 人民日报 》（ 2021年12月23日 05 版）
(责编：赵竹青、陈键)

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