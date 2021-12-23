10月7日，广西壮族自治区柳州市科技馆，参观者在观看地月关系模型。

谭克兴摄（影像中国）

湖北省科技馆新馆外景（12月4日摄）。

人民视觉

11月11日，人们在贵州省黔南布依族苗族自治州平塘国际天文体验馆内参观。

肖 伟摄（人民视觉）

12月2日，江西省赣州市宁都县易堂学校的孩子们在该县青少年航天科技馆参观。

刘 青 曾嵘峰摄影报道

10月12日，在黑龙江省科技馆，小朋友摇动发电机展品，参与互动。

刘 洋摄（人民视觉）

12月9日，“天宫课堂”中国科技馆地面主课堂现场。

本报记者 张武军摄

习近平总书记强调：“科技创新、科学普及是实现创新发展的两翼，要把科学普及放在与科技创新同等重要的位置。”

12月9日15时40分，“天宫课堂”第一课正式开讲。“太空教师”翟志刚、王亚平、叶光富在中国空间站为广大青少年带来了一场精彩的太空科普课，在中国科技馆等地面课堂，中小学生代表参加了天地互动。

作为重要的科普阵地，科技馆让青少年能够零距离了解科技文明、体验科技创新、感受科学魅力，激发讲科学、爱科学、学科学、用科学的意识，从而提升科学素养、种下创新的种子。科技部日前发布的全国科普统计数据显示，2020年全国共有科技馆和科学技术类博物馆1525个，比2019年增加48个；场馆展厅面积达549.63万平方米。在完善服务设施、提升展品创新研发能力、丰富展览内容的同时，各地科技馆还通过馆校合作、科技大篷车、流动科技馆、构建数字科技馆等形式，打破观展的时空局限，有效对接需求和供给，有力促进科普公共服务均等化。

本版统筹 朱 伟 唐露薇

版式设计 张丹峰

《 人民日报 》（ 2021年12月23日 07 版）

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