原标题：日照市路产融合铺就乡村幸福路

近日，日照市作为山东省唯一入围全国“四好农村路”市域示范创建突出单位的地级市，这是日照市交通运输局以路产融合推进农村公路高质量发展、助力乡村振兴的有力见证。

近年来，日照市交通运输局以推动路产融合为切入点，探索“四好农村路+”模式，将农村的环境优势、资源优势转变为经济优势、发展优势，助推“四好农村路”与乡村振兴、脱贫攻坚、旅游富市深度融合，把农村公路建成广大农民的致富路、小康路、幸福路。

“四好农村路”+扶贫。把农村路网优化升级作为深化改革的主战场，大力开展农村公路“三年集中攻坚”专项行动，投资100余亿元，新建改建农村公路3600余公里、2167个客运站点，农村交通供给能力得到明显提升。升级改造莒北莲西、港西岚西北等集中连片贫困地区公路，投资40.9亿元，新建改建莒县东莞横山至孟疃、五莲汪黄路中至石场段等1100余公里区域扶贫道路，极大提升贫困区外连内通服务能力。莒县新建库山至天宝公路，投资1.2亿元，新建道路14.2公里，打通了一条贯通莒县北部的东西通道，满足了贫困地区群众多年的出行期盼。

“四好农村路”+美丽乡村。把“四好农村路”与美丽乡村建设有机融合，同步规划、同步实施，实现同频共振。岚山区高兴镇依托镇域农村路网，按照“三生三美”标准打造白云山前美丽乡村片区，实现“村庄变景区、田园变银行、青山变金山”。巨峰镇东部朝元山乡村振兴示范片区，依托“幸福公路”串联起片区内的5个村庄，沿途打造茶乡驿站、绿茶公园、沿河绿道、茶乡老街等重要节点，全方位展示乡村振兴五大模块；依托沿线“百里绿茶长廊”等农村公路，串联起碧波山庄、茶山农庄等特色旅游景点，打造“茶田花海”景观和“盐茶古道”田园综合体，串联起邵家府美丽乡村、甲子山万亩野山茶基地等项目，铺就了乡村振兴美丽农村路画卷。

“四好农村路”+旅游。按照“三季有花、四季常青、错落有致、色彩丰富、简洁明快”的标准，实施农村公路通道连绿工程2000余公里，打造山海旅游廊道、盐茶古道等一批农村旅游公路项目，有力助推了县域经济和乡村旅游发展。充分挖掘路侧资源，因地制宜建设公路驿站、停车区、观景台等配套服务设施，开辟了乡村振兴、脱贫攻坚、全域旅游相互结合、相互促进的新模式，为全域旅游、乡村振兴注入新动能。五莲县齐鲁风情5号路，串联起沿线8处3A级以上景区、230处景点和采摘园、农家乐，打造了五莲山九仙山旅游公路网。全县乡村游年接待游客达538万人次，实现旅游直接收入3亿余元，被授予全国休闲农业和乡村旅游示范县。（邱学文）

(责编：赵竹青、陈键)