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工信部：截至11月份末网络电视总用户数达3.47亿户

2021年12月23日10:08 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （申佳平）工业和信息化部运行监测协调局近日公布的2021年1-11月份通信业经济运行情况显示，1-11月份，我国通信业运行态势总体良好。电信业务收入和利润平稳增长，电信业务总量持续提升；5G网络建设和应用持续推进，基站总数和用户规模不断扩大；固定宽带接入用户稳步增加，千兆用户发展加快；蜂窝物联网用户数较快增长，智慧物联领域不断拓展。其中，IPTV（网络电视）总用户数达3.47亿户，比上年末净增3177万户。

2020－2021年11月份末物联网终端用户情况。图片来源：工业和信息化部官网

数据显示，截至11月份末，三家基础电信企业的移动电话用户总数达16.42亿户，比上年末净增4792万户。其中，三家基础电信企业5G手机终端连接数达4.97亿户，比上年末净增2.98亿户。

同时，三家基础电信企业的固定互联网宽带接入用户总数达5.35亿户，比上年末净增5185万户。其中，100Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达4.96亿户，占总用户数的92.6%，占比较上年末提升2.7个百分点；1000Mbps及以上接入速率的固定互联网宽带接入用户达3386万户，比上年末净增2746万户。

此外，三家基础电信企业发展蜂窝物联网终端用户14.03亿户，比上年末净增2.68亿户，其中应用于智慧公共事业、智能制造和智慧交通的终端用户占比分别达22.3%、17.2%、16.7%。IPTV（网络电视）总用户数达3.47亿户，比上年末净增3177万户。

分地域来看，全国移动互联网接入流量均实现快速增长，中部地区增速领先。1-11月份，东、中、西部和东北地区移动互联网接入流量分别达到858亿GB、447亿GB、593亿GB和109亿GB，同比增长36%、38%、30.2%和30.2%。西藏和青海11月份当月户均移动互联网接入流量（DOU）超过19GB/户·月；各省DOU值最高值与最低值之差为14GB/户·月，差值较去年同期扩大3GB/户·月。

2021年11月份移动互联网户均流量（DOU）各省情况。图片来源：工业和信息化部官网

东部地区新兴业务收入规模领先，中西部地区增长迅猛。1-11月份，东、中、西部和东北地区分别完成新兴业务收入1216亿元、299亿元、372亿元和79.5亿元，同比分别增长23.4%、39.6%、37.7%和36.1%；在各自电信业务收入中的占比分别达到18.1%、11.6%、11.9%和10.9%，其中北京、上海新兴业务收入占比已超25%，天津、江苏、浙江、 福建、广东以及宁夏和甘肃等7个省份新兴业务收入占比超过15%。

(责编：申佳平、吕骞)

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