原标题：招联金融联合中山大学成立数字金融研究中心 积极助推数字金融产业生态

12月21日，“中山大学-招联数字金融联合研究中心”在深圳举行合作签约揭牌仪式，该研究中心由招联消费金融有限公司与中山大学联合成立，将围绕人工智能、大数据、区块链、机器学习和反欺诈等数字金融科技领域关键技术，开展科学研究及产学研合作，充分发挥各自的优势，加强科教融合育人，联合攻坚该领域面临的基础性、战略性和前沿性的科学问题，推动项目成果的应用示范与推广，助力金融行业取得跨越式发展。

强强联合 实现“1+1>2”效果

当前，科技创新成为应对国际竞争、提高国家竞争力的重要途径。在此形势下，招联公司和中山大学共同成立数字金融联合研究中心，顺应了时代发展，也标志着双方合作进入了新阶段。招联金融作为持牌消费金融公司，始终坚持创新驱动发展战略，依托金融科技的领先优势，率先创立纯线上消费金融发展新模式，形成了IT驱动能力、产品创新能力、互联网风控能力、数字化运营能力、智慧双擎营运服务能力、智能化催收能力等六大核心能力，实现了金融与科技的深度融合。中山大学是国家“双一流”建设高校，ARWU(软科世界大学学术排名)进入国际前100，其软件工程学科与计算机学科学术实力雄厚。

“中山大学-招联数字金融联合研究中心”旨在探讨数字金融领域前沿问题，推动金融科技领域发展，双方将充分发挥各自优势，以中山大学软件工程学院为主要依托，结合招联金融的实际案例，通过实验室课题的形式开展相关研究，攻坚该领域面临的基础性、战略性和前沿性的科学问题。

双方还将结合招联金融战略发展、配合高校应用型人才培养导向、行业发展需要，合作展开“数字金融”领域的人才培养，并在中山大学软件工程学院设立“招联金融奖学金”，激励优秀中大学生，为行业储备一大批优秀的金融科技人才和创新性人才，为金融行业的数字化和智能化做出贡献，发挥“1+1>2”的功效。

多方合作 构建金融科技领先优势

科技实力是金融机构持续发展的内生源泉。招联金融坚持以金融科技构建核心竞争力，不断深化前沿技术领域的研究合作与应用，进一步增强自身科研实力。

自成立以来，招联金融一直高度重视科技创新及科研人才培养。早在2017年，招联金融同中国科学院深圳先进技术研究院共同发起成立“中科院先进院-招联金融智慧金融联合实验室”；2020年，招联金融同腾讯云宣布成立联合实验室，双方就反欺诈风控、交易风控以及风控联合建模等领域开展合作。

基于强大的金融科技资源积累，招联金融已取得诸多行业领先的科技应用成果，公司自主创新的“虚拟职场远程办公支撑普惠金融服务”“合规高效的数智化催收体系”“AI智能风盾模型”等科技创新应用成果荣获“深圳市金融创新奖”“深圳市金融科技专项奖”等多个荣誉奖项。在智能催收方面，招联金融结合机器学习、专家规则、自然语言编程等技术进行整合创新，重构金融行业的客户维系、风险管理、服务边界，构建了合规高效的数智化催收体系，实现全自动100%覆盖质检。依托领先金融科技优势，招联金融在2020年疫情期间快速上线了虚拟职场项目，该项目无需现场办公，解决了56个城市约1500多客服人员疫情期间的就业问题，2021年累计为173名残障人士解决工作问题，帮助其改善生活质量。

通过不断加大科研投入，招联金融积累了丰富的金融科技资源和优势，实现了速度、规模、质量和普惠等多方面的协调发展。此次在与中山大学共同推动数字金融发展的基础上，招联金融还将做好数字金融基础理论的宣传与普及工作，继续加强与各高校及国内相关科研院所的产学研合作，为数字金融服务领域的智能化研究和实践中作出更大贡献。

(责编：董童、李源)