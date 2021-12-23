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全国首笔数字人民币退税业务落地大连

2021年12月23日10:35 | 来源：经济日报
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原标题：全国首笔数字人民币退税业务落地大连

　　继完成全国首笔数字人民币全流程线上缴税业务以及缴费、财政支出业务后，12月17日，全国首笔数字人民币退税业务在中国农业银行大连分行成功办理。

　　据了解，数字人民币退税业务是人民银行大连市中心支行协同大连市税务局、农业银行大连分行创新推出的退税形式，相对于传统支付方式，数字人民币支付更加高效、便捷、安全。纳税人只需开立数字人民币钱包并申请退税，银行与税务验证相关信息，匹配并通过后，即可将退税资金划至纳税人钱包。

　　通过数字人民币办理现金退税业务，一方面减少了群众往返税务机关、银行机构的麻烦；另一方面有效降低公众获得金融服务的门槛，满足不同纳税人个性化金融服务需求，真正实现了数据多跑路，群众少跑腿。（记者苏大鹏）

(责编：董童、李源)

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