人民网北京12月23日电 （王仁宏）国资委今日发布公告显示，经国务院批准，组建中国稀土集团有限公司，由国务院国有资产监督管理委员会代表国务院履行出资人职责，列入国务院国有资产监督管理委员会履行出资人职责的企业名单。

据悉，中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同、引入中国钢研科技集团有限公司，有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。

根据公开信息，中国稀土集团法定代表人和董事长由中铝集团董事、党组副书记敖宏担任，五矿稀土董事长、董事刘雷云出任中国稀土集团总经理。中国稀土集团有限公司成立后，将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，致力打造一流的稀土企业集团。

(责编：王仁宏、吕骞)