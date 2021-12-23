人民网北京12月23日电 （黄盛）今日，新央企中国稀土集团有限公司正式组建成立。

据悉，中国稀土集团是由中国铝业集团有限公司、中国五矿集团有限公司、赣州稀土集团有限公司为实现稀土资源优势互补、稀土产业发展协同、引入中国钢研科技集团有限公司，有研科技集团有限公司等两家稀土科技研发型企业，按照市场化、法治化原则组建的大型稀土企业集团。

组建后的中国稀土集团属于国务院国资委直接监管的股权多元化中央企业，股权结构为：国务院国资委持有31.21%，中国铝业集团有限公司、中国五矿股份有限公司和赣州稀土集团有限公司分别持有20.33%，中国钢研科技集团有限公司、有研科技集团有限公司分别持有3.90%。中国稀土集团的组建，是中铝集团、中国五矿集团和赣州稀土集团立足企业自身发展需要、适应行业发展规律进行的有益探索与尝试。

中国稀土集团将聚焦稀土的科技研发、勘探开发、分离冶炼、精深加工、下游应用、成套装备、产业孵化、技术咨询服务、进出口及贸易业务，致力打造具有全球竞争力的世界一流稀土企业集团。

(责编：赵竹青、吕骞)