人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

RCEP即将生效 商务部：将及时出台指导意见

2021年12月23日16:29 | 来源：人民网
小字号

人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于明年1月1日正式生效。目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。同时，商务部将及时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》帮助RCEP顺畅落地。

“协定的生命在于实施。”高峰表示，商务部将会同协定涉及的各相关部门，及时出台《关于高质量实施RCEP的指导意见》，帮助地方和企业更好更充分地运用RCEP规则，把握市场开放机遇，有力拉动区域内贸易投资稳定增长，推进成员间产业链供应链深度融合，推动东亚地区实现更高质量、更深层次的区域经济一体化。

关于扩大高水平对外开放，商务部将会同有关部门，认真贯彻落实中央经济工作会议部署，进一步提升自由贸易试验区、海南自由贸易港、国家级经开区等开放平台作用，积极推动制度型开放，着力打造市场化、法治化、国际化的营商环境，让外国投资者共享中国市场机遇和发展红利。同时，我们将进一步推动开放发展的平衡性协调性，修订扩大《鼓励外商投资产业目录》，促进东、中、西和东北地区协调发展。

据悉，RCEP是迄今为止全球规模最大的自由贸易协定，其总人口、经济体量、贸易总额均占全球总量的1/3，协定涵盖关税减免、贸易便利化、服务投资开放、商务人员往来、电子商务、知识产权保护等广泛领域。它的如期生效将是东亚经济一体化新的重大进展，可有力拉动地区贸易投资增长，促进地区经济复苏。

RCEP协定生效实施后，区域内90%以上的货物将逐步实现零关税。中日之间也是首次建立自贸协定关系，在关税减让安排上，实施降税的首年，中国从日本进口的商品中，24.9%的税目将实现零关税，日本从中国进口的商品中，55.5%的税目关税降为零。

(责编：赵竹青、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
RCEP即将生效 商务部：将及时出台指导意见
　　人民网北京12月23日电 （记者赵竹青）商务部23日召开例行新闻发布会，新闻发言人高峰表示，《区域全面经济伙伴关系协定》（RCEP）即将于明年1月1日正式生效。目前，国内实施的各项准备工作已经就绪。…
世界海拔最高风电场项目——西藏哲古风电场全部机组投产发电
　　人民网北京12月23日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，世界海拔最高风电项目、西藏首个分散式风电项目——措美县哲古风电场10台机组22日并网发电，标志着我国超高海拔风电科研示范项目成功投运。 西藏哲古风电场全部机组投产发电。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部