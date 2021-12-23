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世界海拔最高风电场项目——西藏哲古风电场全部机组投产发电

2021年12月23日16:27 | 来源：人民网
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人民网北京12月23日电 （记者杜燕飞）记者从三峡集团获悉，世界海拔最高风电项目、西藏首个分散式风电项目——措美县哲古风电场10台机组22日并网发电，标志着我国超高海拔风电科研示范项目成功投运。

西藏哲古风电场全部机组投产发电。受访者供图

据三峡集团有关负责人介绍，西藏哲古风电项目位于西藏山南市措美县哲古镇，地处海拔4850米至5500米之间，机舱最高海拔达5157.8米，是目前世界上海拔最高的风电场。

西藏哲古风电场全部机组投产发电。受访者供图

项目总装机22兆瓦，安装10台2.2兆瓦风电机组，配套建设1座110千伏升压站。该项目投产后，每年等效满负荷利用小时数可达2684小时，年上网电量可达5900万千瓦时，每年可减少使用约1.83万吨标准煤，减排二氧化碳4.56万吨，具有良好的经济效益和环保效益。

西藏哲古风电场全部机组投产发电。受访者供图

“项目建设有助于构建起水风光地热多能互补新供电格局，有效改善当地能源结构，为乡村振兴、促进经济社会发展提供新路径。”该负责人表示，后续，三峡集团将全面推进措美县哲古250兆瓦风电和150兆瓦光伏项目建设，全面助力西藏经济社会发展。

西藏哲古风电场全部机组投产发电。受访者供图

业内人士认为，作为我国超高海拔风电科研示范项目，该项目建成将为超高海拔风电场开发提供一系列解决方案，助力我国多个超高海拔水风光多能互补基地建设，为实现碳达峰、碳中和目标和促进超高海拔地区经济社会发展具有重要意义。

(责编：孙红丽、吕骞)

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