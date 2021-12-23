人民网

人民日报报系

人民日报 人民日报海外版 中国汽车报 中国能源报 健康时报 证券时报 国际金融报网 讽刺与幽默 中国城市报 新闻战线 人民论坛 环球人物 中国经济周刊 民生周刊 国家人文历史 人民周刊

旗下网站

国家重点实验室 环球网 海外网 人民图片 人民视觉 人民网研究院 人民慕课
人民网>>经济·科技

生态环境部回应“山海关古城取暖‘一刀切’”：已督促地方切实整改

2021年12月23日16:26 | 来源：人民网
小字号

生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京12月23日电 （记者余璐）近日，有媒体报道“河北山海关古城清洁取暖被指‘一刀切’，禁止烧柴取暖、封堵炉灶导致部分群众挨冻”一事。12月23日，生态环境部新闻发言人刘友宾在例行新闻发布会上表示，生态环境部对此事高度重视，已督促地方切实整改，并将密切关注后续整改落实情况。

刘友宾指出，北方地区的清洁取暖是一项重要的民生工程，要把让群众温暖过冬作为底线，不论采取什么样的清洁取暖方式，都要坚持先立后破、不立不破。

据介绍，近年来，生态环境部持续组织对清洁取暖改造落实情况和群众温暖过冬保障情况进行排查，并充分利用“12369”环保举报平台等投诉举报渠道了解一些地方“煤改气”“煤改电”供暖保障方面出现的问题。

“欢迎媒体和社会公众对清洁取暖工作进行监督，对反映的未立先破、简单粗暴、‘一刀切’等行为，将第一时间组织调查核实，督促有关地方解决，确保人民群众温暖过冬。”刘友宾说。

(责编：孙红丽、吕骞)

分享让更多人看到

推荐阅读
生态环境部回应“山海关古城取暖‘一刀切’”：已督促地方切实整改
　　生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄 人民网北京12月23日电 （记者余璐）近日，有媒体报道“河北山海关古城清洁取暖被指‘一刀切’，禁止烧柴取暖、封堵炉灶导致部分群众挨冻”一事。…
ICT深度观察十大趋势发布：2025年我国数字经济规模将超60万亿元
　　人民网北京12月23日电 （申佳平）今日，在由中国信息通信研究院主办的“2022年ICT深度观察报告会”上，中国信通院副院长王志勤发布“ICT深度观察十大趋势”。她表示，各国积极推进数字化转型，全球数字经济正向数字化、网络化、智能化方向加速前进。…
相关新闻
客户端下载

热门排行

人民日报社概况 | 关于人民网 | 报社招聘 | 招聘英才 | 广告服务 | 合作加盟 | 供稿服务 | 数据服务 | 网站声明 | 网站律师 | 信息保护 | 联系我们

服务邮箱：kf@people.cn    违法和不良信息举报电话：010-65363263    举报邮箱：jubao@people.cn

互联网新闻信息服务许可证10120170001  |  增值电信业务经营许可证B1-20060139  |  广播电视节目制作经营许可证（广媒）字第172号

信息网络传播视听节目许可证0104065 | 网络文化经营许可证 京网文[2020]5494-1075号 | 网络出版服务许可证（京）字121号 | 京ICP证000006号 | 京公网安备11000002000008号

人 民 网 版 权 所 有 ，未 经 书 面 授 权 禁 止 使 用
Copyright © 1997-2021 by www.people.com.cn. all rights reserved

返回顶部