生态环境部例行新闻发布会现场。人民网记者 余璐摄

人民网北京12月23日电 （记者余璐）近日，有媒体报道“河北山海关古城清洁取暖被指‘一刀切’，禁止烧柴取暖、封堵炉灶导致部分群众挨冻”一事。12月23日，生态环境部新闻发言人刘友宾在例行新闻发布会上表示，生态环境部对此事高度重视，已督促地方切实整改，并将密切关注后续整改落实情况。

刘友宾指出，北方地区的清洁取暖是一项重要的民生工程，要把让群众温暖过冬作为底线，不论采取什么样的清洁取暖方式，都要坚持先立后破、不立不破。

据介绍，近年来，生态环境部持续组织对清洁取暖改造落实情况和群众温暖过冬保障情况进行排查，并充分利用“12369”环保举报平台等投诉举报渠道了解一些地方“煤改气”“煤改电”供暖保障方面出现的问题。

“欢迎媒体和社会公众对清洁取暖工作进行监督，对反映的未立先破、简单粗暴、‘一刀切’等行为，将第一时间组织调查核实，督促有关地方解决，确保人民群众温暖过冬。”刘友宾说。

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